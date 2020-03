Отменят мача на Кобрата с Джошуа

Двубоят за световната титла в тежка категория на IBF между шампиона Антъни Джошуа и претендента Кубрат Пулев няма да се проведе на 20 юни в Лондон заради пандемията от коронавируса.

Това съобщи мениджърът на британеца Еди Хърн, цитиран от The Sun. Според него новата дата на срещата ще бъде 25 юли като мястото на провеждането остава непроменено– стадионът на Тотнъм.

„Единственото нещо, което планираме за юни е мач на 27-и в Нюкасъл. Двубоят на Антъни Джошуа (срещу Кубрат Пулев) ще бъде преместен в края на юли“, коментира Хърн.

Anthony Joshua vs Kubrat Pulev set to be pushed back to July 25 due to coronavirus crisis https://t.co/8NhTUEkOIL #tottenham #coys #thfc

