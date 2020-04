Приемат посмъртно Коби Брайънт в Залата на славата

Легендарният гард на “ЛА Лейкърс” Коби Брайънт ще бъде приет посмъртно в баскетболната Зала на славата на НБА “Джеймс Нейсмит”.

Брайънт, който загина при трагичен инцидент в края на януари, е сред деветимата селектирани за 2020 година, които ще бъдат въведени в залата в Спрингфийлд, Масачузетс на 29 август.

Освен Брайънт, сред големите имена в списъка са още Тим Дънкан и Кевин Гарнет.

Тримата имат общо 11 титли в НБА.

Сред селектираните в клас 2020 са още Тамика Качингс, 10-кратна шампионка в женската НБА и четирикратна олимпийска шампионка, треньорите Еди Сътън, Руди Томянович, Барбара Стивънс и Ким Мълки и дългогодишният директор на ФИБА Патрик Бауман.

He was one of the greatest competitors who stepped on the court and made sure his impact was felt on both sides of the ball. He is ranked 4th on the NBA’s career points list (33,643). We congratulate posthumously 5x NBA Champion Kobe Bryant. #20HoopClass pic.twitter.com/dw9WOlt1Gj

— Basketball HOF (@Hoophall) April 4, 2020