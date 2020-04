Доналд Тръмп: СЗО се издъни

Американският президент разкритикува Световната здравна организация заради пандемията от COVID-19.

„СЗО наистина се издъни“, написа Тръмп в Туитър. Той обвини организацията и че има пристрастия към Китай, както и в мерките, които е препоръчала на Вашингтон.

„По някаква причина, въпреки че е финансирана до голяма степен от САЩ, тя е прокитайски ориентирана. Ще се вгледаме много внимателно в това. За щастие отхвърлих по-ранните им съвети да поддържаме границите си с Китай отворени. Защо ни дадоха такава грешна препоръка?“, пише още Тръмп.

В момента именно САЩ са най-засегната страна от коронавируса.

The W.H.O. really blew it. For some reason, funded largely by the United States, yet very China centric. We will be giving that a good look. Fortunately I rejected their advice on keeping our borders open to China early on. Why did they give us such a faulty recommendation?

