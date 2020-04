Български моряци блокирани на круизни кораби в САЩ

Български моряци са блокрани на крузини кораби в САЩ. Причината е администрацията на Доналд Тръмп – The Department of Homeland Security ( Министерството на вътрешната сигурност ) и Centers for Disease Control and Prevention ( Центърът за контрол и превенция на заболяванията), които не разрешават на екипажите и пасажерите на круизните кораби да пътуват с вътрешни полети в страната заради пандемията от коронавирус.

Всички, които искат да се приберат вкъщи, трябва да напуснат границите на САЩ с директни полети- чартъри или собствен транспорт. Евентуални изключения се правят след преговори между круизните оператори и представители на администрацията.

Разговаряхме с член на екипажа на един от круизните кораби, който обясни, че всички пристигащи кораби, независимо дали някой от екипажа или гостите има симптоми на COVID-19, задължително се поставят на 14 дневна карантина в морето преди да слязат на брега. След като негови колеги са били диагностицирани с коронавирус, целият екипаж е поставени под карантина, каза още българинът. Болните с по-леки симптоми са изолирани, а някои са транспортирани и поставени под лекарско наблюдение в Маями. Екипажът е преместен в пасажерски кабини. Американските власти оказват пълно съдействие предвид създалата се ситуация.

Припомняме, че круизните оператори прекратиха дейност засега до 13 април или до отмяна на разпореждането на президента на САЩ Доналд Тръмп. Осигурява им се храна по три пъти на ден , която поръчват през създадена за целта онлайн система. Екипажът е от цял свят, освен много българи, има и от много европейски държави – Сърбия, Румъния, Унгария, Хърватска, Италия , Чехия и др.

Водят се преговори както с американските власти, така и с правителствата на държавите, за да се осигури безопасно прибиране на екипажа.

Круизните оператори работят денонощно, за да организират групови чартъри или индивидуален транспорт за екипажа и пасажерите.

По данни на Бреговата охрана на САЩ има 114 круизни кораба, превозващи 93 000 членове на екипажа в акваторията на САЩ. 73 круизни кораба с 52 000 членове на екипаж са акостирали, а 41 круизни кораба с 41 000 членове на екипажа са в близост до Съединените щати.

В мрежата се появиха клипове, на които се вижда ка бреговата охрана емоционално изпраща корабите от пристанището в Маями.