Преподаватели от МУ-Варна участват в престижни международни мрежи за анализ на мерките срещу COVID-19

В началото на пандемията от COVID-19 множество престижни изследователски институти и международни организации стартираха инициативи за преглед и анализ на мерките, които вземат здравните системи, за да ограничат разпространението на вируса.

В средата на март преподаватели от Катедрата по икономика и управление на здравеопазването бяха поканени да се включат в две от мрежите като експерти за България и да анализират периодично мерките на правителството. Това съобщват от Медицински университет-Варна.

Първата мрежа е инициирана от London School of Economics и включва кратки доклади за различни държави по света, публикувани на страницата на Cambridge University Press в специално създадената секция „Country Responses to the Covid19 Pandemic”.

Предвижда се докладите да бъдат актуализирани в началото на всеки месец до края на пандемията. С доклада за България с автори Росица Колева (University of Oxford), проф. Антония Димова и доц. Мария Рохова можете да се запознаете тук.

Европейската обсерватория за здравни системи и политики, съвместно със Световната здравна организация и Европейската комисия, също през март стартира инициативата COVID-19 Health System Response Monitor, която е част от мрежата Health System Policy Monitor (HSPM).

Медицински университет- Варна чрез Катедрата по икономика и управление на здравеопазването е партньор на HSPM от 2013 г. и единствен представител за България. В новата експертна мрежа се представят и анализират не само мерките на здравните системи за борба с епидемията, но и решенията на правителствата за смекчаване на икономическите и социалните последствия.

Страницата на България, поддържана от екипа на Катедрата по икономика и управление на здравеопазването, можете да откриете тук.