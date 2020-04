МВнР: Оказваме съдействие на всеки член на екипаж, който ни е потърсил

Продължават драмите на българските моряци, блокирани на круизните кораби в САЩ. Както вече съобщихме, членовете на екипажите не могат да се приберат по домовете си заради администрацията на американския президент Доналд Тръмп – The Department of Homeland Security (Министерството на вътрешната сигурност) и Centers for Disease Control and Prevention (Центърът за контрол и превенция на заболяванията). Те не разрешават на екипажите и пасажерите на круизните кораби да пътуват с вътрешни полети в страната заради пандемията от коронавирус.

Всички, които искат да се приберат вкъщи, трябва да напуснат границите на САЩ с директни полети – чартъри или собствен транспорт. Евентуални изключения се правят след преговори между круизните оператори и представители на администрацията. Някои от круизните оператори са изготвили план за репатрация на екипажа, очаква се одобрението му от компетентните органи в САЩ.

По последна информация екипажите ще се извозват с кораб до европейски пристанища, след което ще се търси вариант за прибирането на моряците у дома.

От Varnautre.bg потърсихме за коментар по случая МВнР, от където заявиха, че са в непрекъснат контакт с посолствата на България по света и посъветваха в случай на необходимост българските граждани да се обръщат към консулските служби.

МВнР следят отблизо развитието на ситуацията и оказват необходимото съдействие, съобразно компетенциите им: „Оказваме съдействие на всеки член на екипаж, който ни е потърсил. Ситуацията е много динамична, непрекъснато има промяна в решения на властите или отменя на полети, помогнали сме на много български граждани да се приберат успешно в страната“, допълниха от Министерството.

Всеки конкретен случай се разглежда с необходимото внимание и се полагат усилия, за да се гарантира безопасното завръщане на моряците в България”, увери съветникът на МВнР Иван Димов, който допълни, че от министерството ще продължават да следят за развитието на случая и да оказва възможното съдействие.