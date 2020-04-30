Военнослужещи и цивилни служители от ВМС бяха наградени по случай 6-ти май

На 30 април 2020 година в Щаба на Военноморските сили командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, за постигнати отлични резултати и висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения и във връзка с 6-ти май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия, награди военнослужещи и цивилни служители както следва:
- С предметна награда „Морски сувенир”:
- Капитан I ранг Николай Петров АТАНАСОВ – военно формирование 32140-Варна.
- 2. Капитан III ранг Красимир Андонов АНДОНОВ – военно формирование 34400-Варна.
- 3. Мичман Даниела Радославова ПЕТКОВА – военно формирование 32300-Варна.
ІІ. С „Грамота”:
- Капитан II ранг Антон Петров АНТОНОВ – военно формирование 34400-Варна.
- Капитан II ранг Светломир Тодоров ДИМИТРОВ – военно формирование 34400-Варна.
- Капитан II ранг Валентин Димитров ВАСИЛЕВ – военно формирование 34400-Варна.
- Майор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ – военно формирование 34400-Варна.
- Главен старшина Параскев Павлов ПЕНЧЕВ – военно формирование 34410-Варна.
- Старши матрос 1-ви клас Стоян Атанасов АНГЕЛОВ – военно формирование 44320-Сенокос.
- Матрос 1-ви клас Станимира Стоянова ВАСИЛЕВА – военно формирование 54940-Варна.
- Матрос 3-ти клас Марина Живкова ЖЕЛЯЗКОВА – военно формирование 26800-Варна.
- Матрос 3-ти клас Генчо Иванов ДРАГАНОВ – военно формирование 34590-Бургас.
- Цивилен служител Николай Веселинов КИРЧЕВ – военно формирование 34400-Варна.
- Цивилен служител Маргарита Демирова НИКОЛОВА – военно формирование 34400-Варна.
- Цивилен служител Петя Луканова ДИМИТРОВА – военно формирование 34410-Варна.
- Цивилен служител Станка Василева ПЕТРОВА – военно формирование 36940-Варна.
- Цивилен служител Вярка Стоянова ЖЕКОВА – военно формирование 56070-Варна.
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