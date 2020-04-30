Военнослужещи и цивилни служители от ВМС бяха наградени по случай 6-ти май

На 30 април 2020 година в Щаба на Военноморските сили командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, за постигнати отлични резултати и висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения и във връзка с 6-ти май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия, награди военнослужещи и цивилни служители както следва:

С предметна награда „Морски сувенир”: Капитан I ранг Николай Петров АТАНАСОВ – военно формирование 32140-Варна. 2. Капитан III ранг Красимир Андонов АНДОНОВ – военно формирование 34400-Варна. 3. Мичман Даниела Радославова ПЕТКОВА – военно формирование 32300-Варна.

ІІ. С „Грамота”:

Капитан II ранг Антон Петров АНТОНОВ – военно формирование 34400-Варна. Капитан II ранг Светломир Тодоров ДИМИТРОВ – военно формирование 34400-Варна. Капитан II ранг Валентин Димитров ВАСИЛЕВ – военно формирование 34400-Варна. Майор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ – военно формирование 34400-Варна. Главен старшина Параскев Павлов ПЕНЧЕВ – военно формирование 34410-Варна. Старши матрос 1-ви клас Стоян Атанасов АНГЕЛОВ – военно формирование 44320-Сенокос. Матрос 1-ви клас Станимира Стоянова ВАСИЛЕВА – военно формирование 54940-Варна. Матрос 3-ти клас Марина Живкова ЖЕЛЯЗКОВА – военно формирование 26800-Варна. Матрос 3-ти клас Генчо Иванов ДРАГАНОВ – военно формирование 34590-Бургас. Цивилен служител Николай Веселинов КИРЧЕВ – военно формирование 34400-Варна. Цивилен служител Маргарита Демирова НИКОЛОВА – военно формирование 34400-Варна.