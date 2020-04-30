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    17:32 | 30 април | 2020
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    Военнослужещи и цивилни служители от ВМС бяха наградени по случай 6-ти май
    17:32 | 30 април | 2020
         от  Varnautre
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    6-май награди 015

    На 30 април 2020 година в Щаба на Военноморските сили командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, за постигнати отлични резултати и висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения и във връзка с 6-ти май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия, награди военнослужещи и цивилни служители както следва:

    1. С предметна награда „Морски сувенир”:
    2. Капитан I ранг Николай Петров АТАНАСОВ – военно формирование 32140-Варна.
    3. 2. Капитан III ранг Красимир Андонов АНДОНОВ – военно формирование 34400-Варна.
    4. 3. Мичман Даниела Радославова ПЕТКОВА – военно формирование 32300-Варна.

    ІІ. С „Грамота”:

    1. Капитан II ранг Антон Петров АНТОНОВ – военно формирование 34400-Варна.
    2. Капитан II ранг Светломир Тодоров ДИМИТРОВ – военно формирование 34400-Варна.
    3. Капитан II ранг Валентин Димитров ВАСИЛЕВ – военно формирование 34400-Варна.
    4. Майор Георги Иванов ГЕОРГИЕВ – военно формирование 34400-Варна.
    5. Главен старшина Параскев Павлов ПЕНЧЕВ – военно формирование 34410-Варна.
    6. Старши матрос 1-ви клас Стоян Атанасов АНГЕЛОВ – военно формирование 44320-Сенокос.
    7. Матрос 1-ви клас Станимира Стоянова ВАСИЛЕВА – военно формирование 54940-Варна.
    8. Матрос 3-ти клас Марина Живкова ЖЕЛЯЗКОВА – военно формирование 26800-Варна.
    9. Матрос 3-ти клас Генчо Иванов ДРАГАНОВ – военно формирование 34590-Бургас.
    10. Цивилен служител Николай Веселинов КИРЧЕВ – военно формирование 34400-Варна.
    11. Цивилен служител Маргарита Демирова НИКОЛОВА – военно формирование 34400-Варна.

     

    1. Цивилен служител Петя Луканова ДИМИТРОВА – военно формирование 34410-Варна.
    2. Цивилен служител Станка Василева ПЕТРОВА – военно формирование 36940-Варна.
    3. Цивилен служител Вярка Стоянова ЖЕКОВА – военно формирование 56070-Варна.

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