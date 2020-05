Рок бандата “Куин” и певецът Адам Ламбърт пускат COVID-19 вариант на “We Are The Champions”(видео)

Легендарната рок група “Queen” и певецът Адам Ламбърт стартират кампания за набиране на средства за медицинските работници.

Те посвещават новия си сингъл “You Are the Champions”, осъвременена версия на хитът им “We Are the Champions” на медиците, които са на първа линия в борбата срещу COVID-19, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА.

Песента излезе официално, след като китаристът Брайън Мей пусна видео в интернет как свири своята партитура. Той призова публиката да се присъедини към него, след което покани певеца Адам Ламбърт и барабаниста Роджър Тейлър да участват в начинанието. Ламбърт гастролира с групата на мястото на Фреди Меркюри, който не е между живите.

Артистите са обсъдили възможностите как да променят текста на класиката във връзка с COVID-19 и са заменили “We” с “You Are The Champions” в последния куплет.Останалата част на текста не е променена.

Песента е написана от легендата Фреди Меркюри преди повече от 40 години. Безпрецедентните събития в наши дни оправдават подобна промяна. “Замяната дори само на една дума може да има страхотно въздействие”, коментира Адам Ламбърт.Според него в този вариант песента е подходяща за химн в борбата срещу COVID-19.

Във видеото се виждат медици от първа линия от цял свят, включително и дъщерята на Тейлър, д-р Рори Тейлър, която работи като лекар в Лондон.

Музикантите от “Queen” и фондацията на Меркюри ще дарят събраните средствата на фонда на здравните работници към СЗО.