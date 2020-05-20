Половин Варна без ток заради ремонти

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, без ток във Варна и областта днес – 20 май ще са следните места, съобщиха от ЕРП-Север.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч., с. Цонево, с. Нова Шипка, с. Житница, с. Разделна, с. Аврен.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч.,с. Щипско – абонатите, електрозахранени от ТП 1.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч., с. Юнак – абонатите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2, с.Синдел – абонатите, електрозахранени от ТП 2 и ТП 3.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч., с. Кичево.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч., гр. Варна – м-ст Боровец – юг.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:30 ч. до 20:00 ч. в районите на м-ст Ракитника.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч., гр. Варна – ул. Беласица № 1, бул. Вл. Варненчик от № 87 до № 95, ул. Доспат от № 3 до № 10, ул. Д-р Пискюлиев от № 45 до № 49, ул. Кап. Райчо Николов № 24, ул. Неофит Бозвели от № 33 до № 56, ул. Поп Харитон от № 27 до № 50, ул. Средна гора № 9, ул. Черни връх от № 2 до № 11.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:30 ч. до 20:00 ч. в районите на карето, заключено между бул. Вл Варненчик, ул. Средна гора, ул. Кап. Райчо Николов и ул. Д-р Пискюлиев.

– от 13:30 ч. до 20:00 ч., с. Страшимирово, с. Езерово, гр. Белослав – кв. Белопал, фирмите БУЛМАК, ЕНЕРГОРЕМОН, КОСМЕТИКПАК ООД и Хлорна станция на ТЕЦ Варна.

– от 13:30 ч. до 20:00 ч., са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна – ул. Акад. Методи Попов, ул. Акад. Андрей Сахаров, ул. Акад. Игор Курчатов, ул. Акад. Фьодор Успенски, ул. Александър Дякович, ул. Александър Малинов, ул. Ангел Георгиев, ул. Ангел Главчев, ул.Ангел Кънчев, ул. Антим, ул. Антон Неделчев, ул. Арх. Дабко Дабков, ул. Асен Разцветников, ул. Атанас Томов, ул. Балатон, ул. Балик, ул.Балкапан, ул. Беласица, ул. Белите Лилии, ул. Блян, ул. Боян Бъчваров, ул. Братя Миладинови, ул. Братя Тедески, ул. Братя Шкорпил, ул. Брегалница, ул. Бузлуджа, ул. Васил Друмев, бул. Васил Левски, ул. Василаки Пападопулу, ул.Велес, ул. Велико Христов, ул. Витко Христов, ул. Витоша, ул. Владая, бул. Владислав Варненчик, ул. Воден, ул. Габрово, ул. Генерал Георги Попов, ул. Генерал Гурко, ул. Генерал Кантарджиев, ул. Генерал Киселов, ул. Генерал Колев, ул. Генерал Паренсов, ул. Генерал Радко Димитриев, ул. Генерал Скобелев, ул. Генерал Столетов, ул. Генерал Столипин, ул. Генерал Цимерман, ул. Георги Бакалов, ул. Георги Бенковски, ул. Георги Живков, ул. Георги Мамарчев, ул. Георги Минков, ул. Георги Пеячевич, ул. Георги Сава Раковски, ул. Гоце Делчев, ул. Григорий Цамблак, ул. Даме Груев, ул. Двадесет И Седми Юли, ул. Дебър, ул. Девня, ул. Дедеагач, ул. Димитър Пешев, ул. Димчо Дебелянов, ул. Добри Войников, ул. Добри Чинтулов, ул. Дойран , ул. Доктор Вълкович, ул. Донка Златева, ул. Доспат, ул. Д-Р Анастасия Головина, ул. Д-Р Аршинков, ул. Д-Р Басанович, ул. Д-Р Иван Селимински, ул.Д-Р Любен Попов, ул. Д-Р Петър Берон, ул. Драва Соболч, ул. Драган Цанков, ул.Драгаш, ул. Драгоман, ул. Драма, ул. Дрин, ул. Дубровник, ул. Дунав, ул. Евлоги Георгиев, ул. Еделвайс, ул. Езеро, ул. Екатерина Симитчиева, ул. Емил Поптодоров, ул. Ендрю Карнеги, ул. Железни Врата, ул. Жеравна, ул. Здравец, ул. Злетово, ул. Зора, ул. Зорница, ул. Ивайло, ул. Иван Аксаков, ул. Иван Вазов, ул. Иван Нивянин, ул. Иваница Данчев, ул. Ивац Войвода, ул. Иглика, ул. Иларион Макариополски, ул. Илю Войвода, ул. Инж.Каракулаков, ул. Йордан Йовков, ул. Искър, ул. Кавала, ул. Каварна, ул. Калиакра, ул. Калина, ул. Камчия, ул. Кап. Георги Георгиев, ул. Кап. л-т Тодор М. Соларов, ул. Кап. Райчо Николов, ул. Кап. Рончевски, ул. Карлово, ул. Кастрица, ул. Св. Св. Константин и Елена, ул. Албена, ул. Кирил Шиваров, ул. Кичево, ул. Кишинев, ул. Княз Александър Батенберг, бул. Княз Борис I, ул. Княз Николай Николаевич, ул. Козлодуй, ул. Кокиче, ул. Константин Величков, ул. Константин Доганов, ул. Константин Павлов, ул. Костур, ул. Кракра, ул. Крали Марко, ул. Лайош Кошут, кв. Изгрев № 551, кв. Владислав Варненчик – блокове 7, 10, 11, 201, 202, 208, 214, 215, 216, 217, 218, 227, 306, 307, 312, 408, 403, кв. Възраждане – блокове 1, 16, 1А, 1Б, 12А, 73, 85, 180, 25, 33, 49, 50, 51, 52, 53, 71, 73, 75, 77, 85, кв. Младост – блокове 103, 107, 108, 118, 123, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 141, 147, 149, 15, 199, 212, 276, 32, 55, 57, кв. Трошево – блокове 18, 31, 55, 57, кв. Чайка – блокове 1, 195, 196, 2, 43, 45, 54, 55, 56, 62, 63, 65, 66, 67.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч., са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Аксаково – ул. Кап .Петко Войвода, ул. Надежда, ул. Слави Дойчев, ул. Странджата, ул. Георги Петлешев, ул. Момина сълза, ул. Мъглиж, ул. Георги Кондолов, ул. Цанко Церковски, ул. Боряна, ул. Батова, ул. Митко Палаузов, ул. Албена, ул. Александър Павлович, ул. Михаил Иванов, ул. Тракия.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч.,са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна – ул.Ламбо Пасков, ул. Лоза, ул. Лонгоз, ул. Любен Каравелов, ул. Люляк, ул. Магнолия, ул. Магнолия, ул. Майор Минчо Димитриев, ул. Макгахан, ул. Македония, ул. Марагидик, ул. Марица, бул. Мария Луиза, ул. Марко Балабанов, ул. Места, ул. Милосърдие, ул. Мир, ул. Младежка, ул. Моис Леви, ул .Момина сълза, ул. Момчил Войвода, ул. Морска сирена, ул. Моряшка, ул. 7-ма, ул. Мур, ул. Мусала, ул. Найден Геров, ул. Найчо Цанов, ул. Народни Будители, ул. Наум, ул. Никола Вапцаров, ул. Никола Козлев, ул. Никола Кънев, ул. Оборище, ул. Одесос, ул. Опал, ул. Орел, бул. Осми Приморски полк, ул. Осми септември, ул. Отец Паисий, ул. Панайот Волов, ул. Панайот Медникаров, ул. Парижка комуна, ул. Патриарх Евтимий, ул. Пейо Яворов, ул. Пенчо Славейков, ул. Перник, ул. Петко Напетов, ул. Петко Ю. Тодоров, ул. Петър Енчев, ул. Петър Парчевич, ул. Петър Райчев, ул. Петър Слабаков, ул. Пирин, ул. Плевен, ул. Подвис, ул. Полковник Свещаров, ул. Поп Богомил, ул. Поп Харитон, ул. Поп Христо Върбанов, ул. Преслав, ул. Прилеп, ул. Проф. Петър Димков – Лечителя, ул. Проф. Марин Дринов, ул. Проф. Николай Державин, ул. Радост, ул. Райко Даскалов, ул. Райна Княгиня, ул. Ралица, бул. Република, ул. Рила, ул. Роза, ул. Ростов, ул. Рощок, ул. Ружа, ул. Сава Доброплодни, ул. Сава Радулов, ул. Самарско Знаме, ул. Св. Атанасий, ул. Св. Иван Рилски, ул. Св. Йоан Кръстител, ул. Св. Климент, ул. Св. Св. Кирил И Методий, ул. Свети Георги, ул. Свети Димитър Солунски, ул. Свети Никола, ул. Светослав Обретенов, ул. Свобода, ул. Секвоя, ул. Селиолу, ул. Синчец, ул. Скопие, ул. Слави Дойчев, бул. Сливница, ул. Средец, ул. Средна гора, ул. Станчо Киряков Войнов, ул. Стара планина, ул. Стоян Бацов, ул. Странджа, ул. Страхил Войвода, ул. Студентска, бул. Съборни, ул. Съединение, ул. Теменуга, ул. Теодосий Търновски, ул. Тинтява, ул. Тихомир, ул. Тодор Бояджиев, ул. Тодор Влайков, ул. Тодор Димов, ул. Тодор Икономов, ул. Топола, ул. Трайко Китанчев, ул. Тракия, ул. Трепетлика, ул. Трети март, ул. Тунджа, ул. Феликс Каниц, ул. Филип Тотю, ул. Хаджи Димитър, ул. Хан Аспарух, ул. Хан Кубрат, ул. Хан Маламир, ул. Хан Пресиян, ул. Хан Тервел, ул. Христо Македонски, ул. Христо Попович, ул. Христо Самсаров, ул. Цани Гинчев, ул. Цанко Дюстабанов, ул. Цар Асен, ул. Цар Борис III, ул. Цар Иван Страцимир, ул. Цар Освободител, ул. Царевец, ул. Цариброд, бул. Чаталджа, ул. Черни връх, ул. Чонгора, ул. Шабла, ул. Шейново, ул. Шести септември, ул. Шипка, ул. Щип, ул. Юрдан Тодоров, ул. Ян Палах, ул. Ян Хунияди, ул. Янко Славчев, ул. Янкул войвода, ул.Янтра, м-ст Св. Св. Константин и Елена.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч., са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Аврен, с. Арковна, с. Аспарухово, с. Баново, с. Белоградец, с. Бенковски, с. Близнаци, с. Бозвелийско, с. Блъсково, с. Боряна, с. Болярци, с. Ботево, с. Брестак, с. Бояна, с. Бързица, с. Бърдарево, с. Булаир, с. Венелин, с. Величково, с. Венчан, с. Ветрино.

-от 13:30 ч. до 20:00 ч., са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Белослав – кв. Акации, ул. Александър Стамболийски, ул. Арда, ул. Бельов, ул. Васил Друмев, ул. Васил Левски, ул. Гебедже, ул. Димитър Ватев, ул. Елин Пелин, ул. Иван Вазов, кв. Младост, ул. Крайбрежна, м-ст Дълбок Дол, м-ст Манастира, м-ст Чучурките, ул. Никола Вапцаров, ул. Панайот Волов, ул. Пещерата, ул. Райко Даскалов, ул. Райна Княгиня, ул. Роза, ул. Сан Стефано, ул. Св. Св. Кирил И Методий, ул. Средна гора, ул. Стадиона, ул. Трети Март, ул. Хаджи Димитър, ул. Хан Омуртаг, ул. Христо Ботев, ул. Цанко Церковски, ул. Цар Калоян, ул. Цар Симеон Велики..

-от 13:30 ч. до 20:00 ч., са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Бяла – ул. Йордан Ноев, ул. Андрей Премянов, м-ст Лагерите, ул. Хан Тервел, ул. Цар Симеон Велики, ул. Черноморка, ул. Братя Господинови, ул. Стара планина, м-ст Глико, ул. Здравко Бомбов, ул. 14-Та, ул. Господин Милушев, ул. Димитър Янев, ул. Михаил Дойчев, ул. Брегова, ул. Хан Аспарух, ул. Плажна, ул. Бели Нос, ул. Иван Калчев, ул. Пирин, ул. Андрей Премянов, ул. Братя Господинови, ул. Вълчан Войвода, ул. Георги Григоров, ул. Господин Милушев, ул. Гроздьо Желев, ул. Двойница, ул. Дионисий, ул. Еделвайс, ЗВКО “Чайка”, ул. Здравец, ул. Иван Калчев, ул. Кап.Петко Войвода, ул. Константин Преславски, ул. Корморан, ул. Михаил Дойчев, ул. Н.Св.Атанас, ул. Пирин, ул. Плажна, ул. Прокурорска, ул. Свети Атанасий, ул. Съединение, ул. Трифон Милушев, ул. Хан Кардам, ул. Хан Тервел, ул. Цар Симеон Велики.

– от 13:30 ч. до 17:30 ч., гр. Суворово.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 13:30 ч. до 17:30 ч. в районите на с. Чернево.

-от 13:30 ч. до 18:00 ч., гр. Варна – м-ст Сотира .