Умря любимият алигатор на Хитлер (видео)

Алигаторът Сатурн от Мисисипи, набеден за любимец на Хитлер, почина от старост на 84 години в Московския зоопарк, съобщи РИА Новости.

В дивата природа алигаторите обикновено живеят до 30-50 години.

Сатурн е роден около 1936 г. в САЩ. Предали го на Берлинския зоопарк, откъдето избягал по време на бомбардировките на 23 ноември 1943 г. Британски войници го открили през 1946 г. и го предали на СССР. Следващите 74 години той е прекарал в Московския зоопарк.

В един момент добива популярност легендата, че в Германия Сатурн е живял не в зоологическата градина на Берлин, а в личната колекция на Хитлер, но доказателства за това твърдение няма.

“Сатурн за нас е цяла епоха. В това няма никакво преувеличение. Той пристигна след победата и посрещна заедно с нас 75-ия си рожден ден. Това е голямо щастие, че всеки от нас успя да се вгледа в очите му, просто тихичко да постои редом с него. Много от нас той е виждал още като деца. Надяваме се, че не сме го разочаровали”, разказаха служителите на Московския зоопарк.

Екипът му се е старал до последно да ухажва алигатора на преклонна възраст и да се грижи за него с голямо внимание. Гледачите разказват, че алигаторът е бил придирчив към храната, помнел онези, които редовно го глезели, като му подхвърляли по нещо, обичал масажа с четка, а ако нещо не му се понрави, бил в състояние да прегризи металните кукички, с които му се подава храната, и дори бетонните декорации наоколо.

Паметта на Сатурн ще бъде увековечена в Дарвиновския музей.