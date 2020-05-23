Умря любимият алигатор на Хитлер (видео)

Алигаторът Сатурн от Мисисипи, набеден за любимец на Хитлер, почина от старост на 84 години в Московския зоопарк, съобщи РИА Новости.
В дивата природа алигаторите обикновено живеят до 30-50 години.
Сатурн е роден около 1936 г. в САЩ. Предали го на Берлинския зоопарк, откъдето избягал по време на бомбардировките на 23 ноември 1943 г. Британски войници го открили през 1946 г. и го предали на СССР. Следващите 74 години той е прекарал в Московския зоопарк.
В един момент добива популярност легендата, че в Германия Сатурн е живял не в зоологическата градина на Берлин, а в личната колекция на Хитлер, но доказателства за това твърдение няма.
“Сатурн за нас е цяла епоха. В това няма никакво преувеличение. Той пристигна след победата и посрещна заедно с нас 75-ия си рожден ден. Това е голямо щастие, че всеки от нас успя да се вгледа в очите му, просто тихичко да постои редом с него. Много от нас той е виждал още като деца. Надяваме се, че не сме го разочаровали”, разказаха служителите на Московския зоопарк.
Екипът му се е старал до последно да ухажва алигатора на преклонна възраст и да се грижи за него с голямо внимание. Гледачите разказват, че алигаторът е бил придирчив към храната, помнел онези, които редовно го глезели, като му подхвърляли по нещо, обичал масажа с четка, а ако нещо не му се понрави, бил в състояние да прегризи металните кукички, с които му се подава храната, и дори бетонните декорации наоколо.
Паметта на Сатурн ще бъде увековечена в Дарвиновския музей.
Вижте тази публикация в Instagram.
УМЕР САТУРН Вчера утром наш миссисипский аллигатор Сатурн умер от старости. Ему было около 84 лет – крайне почтенный возраст. В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида – 30-50 лет. Сатурн прожил долгую и полную событий жизнь. Родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки 23 ноября 1943 года. Как аллигатор провел дальнейшие 3 года – загадка. Известно лишь, что британские солдаты нашли его в 1946 году и передали СССР. В июле 1946 года Сатурн прибыл в Москву. Почти сразу родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке. Однако даже если чисто теоретически он и принадлежал кому-то – животные не причастны к войне и политике, абсурдно обвинять их в людских грехах. Московскому зоопарку выпала честь содержать Сатурна 74 года. Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось – мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации. Сатурн для нас – это целая эпоха. В этом нет ни малейшего преувеличения. Он пришел после Победы – и встретил с нами ее 75-летие. Это большое счастье, что каждый из нас мог взглянуть ему в глаза, просто тихо побыть рядом. Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали. Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее.
Вашият коментар