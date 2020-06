Учени откриха най-старата известна буболечка – стоножка на 425 милиона години (ВИДЕО)

Учени откриха най-старата известна буболечка – фосилизирана стоножка на 425 милиона години, съобщи в. “Дейли мейл”.

Досегашният рекордьор е със 75 милиона години по-млад.

Фосилът е намерен на шотландския остров Керера. Той показва, че насекомите и растенията са еволюирали много по-рано, отколкото мислеха специалистите досега.

След като анализираха вкаменелото насекомо, учените установиха, че древните създания са напуснали езерата, за да живеят в сложни горски екосистеми само за 40 милиона години.



„Това е голям скок за тези малки приятели към много сложните горски общности“, каза ръководителят на изследването Майкъл Брукфилд от университета на Тексас в Остин.

Изглежда това е била бърза адаптивна еволюционна радиация от планинските долини към равнините и след това по целия свят”.

Най-старото известно растение със стебло на сушата (пак от Шотландия) е също на 425 милиона години.

Макар и да е възможно да съществуват и по-стари фосили както на насекоми, така и на растения, американските учени мислят, че това са най-древните спесимени.

Ако тяхната теория е вярна, както насекомите, така и растенията са еволюирали много по-бързо, отколкото определя досегашната теория. Според предишни трудове насекомни депозити са датирани на само 20 милиона години по-късно от фосилите. А 40 милиона години по-късно има данни за горски общности с паяци, насекоми и високи дървета.

