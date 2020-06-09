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    16:57 | 9 юни | 2020
         от  varnautre.bg
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    Блъснаха дете на велосипед във Владиславово
    16:57 | 9 юни | 2020
         от  varnautre.bg
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    56-годишен шофьор отнесе колоездач на велоалея

    Двама велосипедисти са пострадали през изминалото денонощие, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.

    Около 20:40 часа, в гр. Варна, на кръстовището на ул. “Димитър Дончев – Доктора” и бул. “Св. Елена” 53- годишният водач на л.а. “Дачия”, по време на движение назад, блъска велосипедист – дете. Вследствие на инцидента момчето получава леки травми и уплаха, прегледано е и освободено за домашно лечение, без опасност за живота.

    Час по-късно, на бул. “Сливница” 56-годишен шофьор при завой надясно, блъска велосипедист, движещ се по велосипедна алея. Вследствие на инцидента 33-годишният колоездач получава контузия на главата, прегледан е и освободен за домашно лечение, без опасност за живота.

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