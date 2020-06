Прародителите на днешните крокодили са се придвижвали на задните си два крака и са имали странна походка, подобно на тази на някои динозаври, съобщават Франс прес и ДПА.

Международен екип учени от Китай, Австралия и СДАЩ са изследвали отпечатъци от крайници от ерата долна Креда. Те са били открити край южнокорейския град Сачеон и са били оставени от вида Batrachopus grandis преди 120 милиона години.

Some prehistoric crocodiles walked on their two hind legs like dinosaurs. The findings have stunned international researchers, including a team from @UQ_News. https://t.co/VZ3A1cpmr5 #7NEWS pic.twitter.com/0cBmkS7t9E

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) June 12, 2020