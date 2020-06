Учени вкараха безжичен интернет и под водата

Саудитски учени за пръв успяха да вкарат безжичен интернет и под водата, след като тестваха устройство, използващо лазери, съобщи в. “Дейли мейл”.

То е наречено “Акуа-фай” и действа като усилвател на безжична връзка в дълбините за леководолазите. Радио вълни предават данните от смартфона на гмуркача до просто компютърно устройство Rastberry pi, монтирано върху екипировката на гмуркача.

Лазерни лъчи изпращат информацията до друг компютър на повърхността, който ги трансформира в звук и образи. Последният е свързан със сателитна интернет връзка. Трансферът на данни при извършените тестове е бил от 2,11 мегабита в секунда.

Scientists bring wireless internet underwater for the first time https://t.co/pTmW7khq8i

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 16, 2020