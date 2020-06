Пешеходната обиколка и дискусия – един Adoorable ден организират във Варна (програма)

Adoorable Academy кани всички с интерес към културното наследство и местните бизнеси в Таляна на един очарователен ден! Организаторите на събитието имат за цел да изследва как гражданите, бизнесите и местната общност оценяват културно наследство и да определят в каква степен се използва потенциала и духа на мястото. Събитието е безплатно, с предварителна регистрация на този адрес.

Програмата вклюва :

27.06.2020 (събота)

Oт 10 00 часа -12 00 часа – превю за координация между представители на местните общности, собствениците на локалния бизнес и администраторите по проект Adoorable Academy в Таляна. Превюто ще започне в 10 ч, Морска гара Варна /до кръгово кръстовище и Senso Lounge & Club/ с откриване на изложба, отбелязваща Международния ден на рибарите и риболова. Експозиционната площ на Таляна домакинства на фотоизложбата “Навътре: Среща отблизо с черноморския риболов” и Един ADOORABLE ден в Таляна, за да ни срещне с най-старата местна общност – рибарите, като запознава отблизо зрителя с риболовния поминък и хората, които го практикуват днес. В рамките на това посещение ще можете да разгледате предварително предстоящата изложба – “Adoorable academy за местните общности в Таляна” да се срещнете и разговаряте с екипа на проекта и техните партньори.

Oт 16:00 ще започне пешеходна работилница в Таляна. Участниците в обиколката ще имат възможност да посетят различни бизнес обекти, за да разговарят със собственика, разработил успешен бизнес модел в сграда културна ценност.

По време на посещенията всеки участник ще води записки в личен adoorable дневник. Начална точка на събитието е Hashtag studio (л. Хан Аспарух 2), а финална – 43.12 Café (ул. Преслав 15). Всички участници ще бъдат разпределени на случаен принцип в 4 групи и ще посетят по още 2 бизнеса в района.

1 група – Art Point и Домашна пекарна Малинка

2 група – Антиквариат из Прованса и Stories. Coffee and More

3 група – Хостел Мусала и Социалната чайна

4 група – The Vault bar и Jasmine Coffee Roastery

В 18:30 ще се премине към открита дискусия в 43:12 кафе на ул Преслав 15. Бизнесите ще получат обратна връзка от участниците в обиколката, техните впечатления и предложения. Този метод на съвместно създаване /co-creation/ ще послужи за разработване на концепция за бизнес модел: услуги, вдъхновени от историята на мястото, създаване на “преживяване”, социално въздействие и синергия на местните бизнеси.

Adoorable academy ще запознае и обучи участниците и местните бизнеси как се прилагат дизайн инструменти за развитие на по-успешен бизнес модел, как може да се постигне сътрудничество без конкуренция и как част от ресурсите да се насочат така, че да има принос и за културното наследство, в което се помещава даден бизнес.