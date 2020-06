Viber прекратява бизнес отношенията си с Facebook

Поради неспособността на Facebook да защити данните на своите потребители, както и предвид неуспешните опити да спре омразната реч, Viber взе решение да премахне всички продуктови допирни точки между платформите, както и да преустанови рекламите си в социалната мрежа. Компанията преустановява официално бизнес отношенията си с Facebook, за да защити своите над 1 милиард потребители.

Rakuten Viber, едно от водещите приложения за безплатна и сигурна комуникация, заяви, че преустановява всякакви бизнес отношения с Facebook. Viber ще премахне от платформата си Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY. Също така, всички рекламни разходи в социалната платформа ще бъдат спрени, с което Viber се присъединява към нарастващото глобално движение срещу технологичния гигант #StopHateForProfit.

На фона на протестите в САЩ през последните седмици, група от шест организации, в това число Антидифамационната лига (ADL) и Националната асоциация за напредък на цветнокожите (NAACP), призоваха рекламодателите във Facebook да спрат техните платени кампании в платформата през целия месец юли, заради неспособността на Facebook да защити потребителите от омразна реч.

Наред с многобройните нарушения по линия на личните данни, включително скандала Кеймбридж Аналитика, в който политическа консултантска компания неправомерно събра данните на близо 87 милиона потребители на Facebook, тази реч на омраза е и последната капка в чашата на търпение от страна на Viber. С действието си, компанията подкрепя движението #StopHateForProfit и прекратява всички взаимоотношения с Facebook.

“Facebook продължава да демонстрира неразбиране на основната роля, която има в света. От неправилното управление на данни и липсата на сигурност в приложенията си, до възмутителното отношение и липсата на мерки за защита от опасна реторика, Facebook стигна твърде далеч. Ние не сме арбитър в тази игра, но истината е, че много хора страдат от разпространението на обидно съдържание. И всяка компания следва да заеме ясна позиция по темата.”, сподели Джамел Агауа, глобален изпълнителен директор на Viber.

Очаква се действията по прекратяване на бизнес отношенията между Viber и Facebook да приключат до началото на юли 2020 г. Разходите за реклами във Facebook незабавно ще бъдат спрени.

