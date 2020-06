С изложба и концерт “Двореца” в Балчик отбелязва Седмицата на чешката култура

На 6 юли, в галерия “Тунела” на ДКИ КЦ “Двореца” – Балчик ще бъде поставено началото на изложба от стъклени пластики. Ексопзицията представя произведения от стъкло, изцяло инспирирани от мистичната атмосфера на Двореца в Балчик.

Творбите са продукт на поредица художествени пленери, които Училището по стъкларство, живопис и промишлен дизайн – гр. Валашске Мезиржичи в Чехия е провело в България на територията на Архитектурно-парков комплекс “Двореца” от 2016 г. до сега. Те могат да бъдат разгледани до 12 юли. Това културно мероприятие поставия началото на Седмицата на чешката култура в Културен център “Двореца” – Балчик, която се провежда за четвърта поредна година.

На 12.07.2020 г. от 20 ч. в Каменна зала семейство Пивоварчик ще изнесат концерт съвместно с Биляна Енева. Мероприятието е втората инициатива, която ще се проведе в рамките на Седмица на чешката култура в КЦ “Двореца” – Балчик. Входът за концерта е свободен.

Иржи Пивоварчик свири на кларинет още в средното музикално училище в град Кромнержич, а след това продължава своето образование в Музикалната академия в Прага, която успешно завършва през 1995 г. За кратко време е бил член на моравската филхармония в Оломоyc. Сега е член на групата “Ensemble flair” в Остава.

Маркета Пивоварчикова е започнала да свири на флейта още в ранна детска възраст След завършването на средното музикално училище със специалност флейта, следва в университета в Острава специалност музикална педагогика. През 1997 г. печели първа награда на музикален конкурс с флейта. Преди да стане учител по флейта е солистка в Чехия и Германия.

Варбора Пивоварчикова свири на пиано /клавир/ от седем годишна възраст. В момента е на 15 години и учи в гимназията на град Валашке Мезиржичи.

Биляна Енева завършва специалност пиано в СМУ “Добри Христов” гр. Варна. Продължава образованието си в ДМА “Панчо Владигеров” гр. София. Завършва майсторски клас по пиано и корепетиция в Музикалната академия в София. Солист е във Варненската филхармония и оркестъра на ДМА “Панчо Владигеров”.

В програмата ще видите:

Franz Xaver Mozaft – Rondo e-moll for flute and piano

W.A. Mozart – Concert for clarinet and piano / 1. Allegro, 2. Adagio

Camille Saint – Saens – Adagio for double bass and piano

Gabriel Faure – Two peaces fror flute, clarinet and piano

Gabriel Faure – Apres un reve (“After a dream”) for double bass and piano

Claude Bolling – Baroque and blue

Matthias Petzold – Two duets for flute and clarinet