Наградата на ИМИ за 2020 г. получи българка, доцент в Университета в Южна Калифорния

Институтът по математика и информатика на БАН (ИМИ) отличава Грета Панова, доцент в Университета в Южна Калифорния. Наградата ще бъде връчена по време на международната конференция „Дни на математиката в София“ през 2021 г., съобщават от БАН.

Носителят на наградата се определя от международно жури от изтъкнати световни специалисти в областта на математиката. Наградата по математика на ИМИ се присъжда на български граждани на възраст до 40 години. За първи път лауреат е жена. Досега отличието е връчвано през 2014 г. и 2017 г. на конференцията “Дни на математиката в София” (MDS). Третото издание на форума трябваше да се състои тази година, но организаторите отлагат провеждането му за 2021 г.

Грета Панова завършва Националната природо-математическа гимназия „Академик Любомир Чакалов“. През 2005 г. тя получава бакалавърска степен в Масачузетския технологичен институт, през 2006 г. става магистър в Университета на Калифорния в Бъркли, а през 2011 г. защитава докторска дисертация в Харвард под ръководството на Ричард Стенли.

Грета Панова печели стипендия Саймънс за постдокторантура в Университета на Калифорния в Лос Анжелис за периода 2011-2014 г. и междувременно е постдокторант в Изследователския институт по математически науки в Бъркли (MSRI), а през 2014-2018 г. е главен асистент и доцент в Университета на Пенсилвания. В момента е доцент в Университета в Южна Калифорния.

Грета Панова работи в областта на алгебричната комбинаторика и нейните приложения в геометричната теория на изчислимостта, теория на вероятностите и статистическата механика. Тя е автор на около 40 статии, между които публикации в Journal of the American Mathematical Society, Advances in Mathematics, Annals of Probability.

Голяма част от нейната работа е свързана с теорията на представянията на симетричната група и по-специално с коефициентите на Кронекер. Между тези резултати е опровержението на единствения настоящ подход за решаване на алгебричния вариант на P vs NP, основния проблем в теоретичната информатика. Грета Панова също прилага теорията на симетричните функции като нов метод в изучването на вероятностното поведение на димерни модели в статистическата механика.