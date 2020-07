Арт Галерия Le Papillon представя Елена Стоева с изложба живопис “Очакване”

“Новото начало често е дегизирано като болезнен край.”

Лао Дзъ

С голямо удоволствие и нетърпение Арт Галерия Le Papillon от 08-ми юли до 5-ти август 2020 г. представя изящните творби на романтичната Елена Стоева, създадени в ситуацията на „спряло време“. Времето, в което природата наложи принудителна спирачка на забързаното ни ежедневие, породи много надежди за промяна към добро в живота ни, в поведението и мисленето на хората, в загрижеността към другия и мисълта за средата, в която живеем. Тази надежда и очакване на положителната трансформация в човека са основните емоции в творбите, обединени от темата “Очакване”. Пейзажът през прозореца с усмихнати нотки и застиналият живот, пресъздаден в ефирните натюрморти с осезаемото присъствие на пролетта като мощен обновяващ символ, са основните теми, чрез които изразява мислите и емоциите си Елена Стоева. В изложбата са включени малко повече от 20 творби, утвърждаващи романтичната художничка в лиричен разказвач. Нейните истории са за вероятни бъдещи красиви мигове и за мили спомени. Тя е автор, боравещ вещо със символните послания на обектите и сюжетите. Зрителят става неизбежно откривател в картините ѝ на рефрени от песни /”За теб”/, на части от любовни балади /”Девет планини преминах цвете да ти донеса”/, на безметежен аромат на метличини /”С дъх на младо лято”/, на рози, на теменуги, проследява дългия път към познанието /”Приказка/ или се заиграва на броеници от череши.

Изпълнени майсторски със средствата на класическата древна живописна техника, с ювелирен финес, елегантност и вкус, гарнирани с не малка доза настроение и усмивки, творбите ѝ грабват вниманието на зрителя с дълбочината на образа и почти обемна физическа осезаемост на предметите. Елена Стоева владее изразните средства на символиката на цветята и на малките, древни и съвременни обекти от бита и често оформя закодирани истории, в които съзнанието търси ключът към ребуса от познати предмети. Картините ѝ – дали са изпълнени във Френски галантен стил или са разточително пищни по Викториянски, те винаги блестят с благородството на класиката и издават извисеният й дух, осланящ се на хармонията и красотата в природата, като основен източник на енергия.

Заповядайте на откриването на изложбата на 08 юли 2020 в 18.18 часа, когато в пространството на галерията на ул. Драгоман 12, както и на открито и с необходимата дистанция, в компанията на чаровната Елена Стоева ще забавим за малко нашето ежедневие, за да се насладим на изяществото в “Очакване”.

Изложбата може да бъде разгледана от 8-ти юли до 5-ти август 2020 г. в салона на Aрт Галерия Le Papillon на ул. Драгоман № 12, Варна /до Куклен театър/, както на сайта на галерията artpapilllon.com и на фейсбук страницата Le Papillon Art Gallery.

За Елена Стоева :

1964 – Родена в София , България

1992 – Дипломира се в университета „Св.Св. Кирил и Методий”,Велико Търново, специалност живопис

От 1992 – многобройни участия в национални и международни изложби.

По-важни участия:

2000-Exibition-Woman`s 100 Metamorphoses-Center for art fiction at Gruyere castle,Switzerland

2010 – Causes – Hamburg

2010 – First festival of Bulgarian art – London

2011 – Art messe, Инсбруг, Австрия

2016 – участие в Международно Триенале на Акварела „Water and Spirit”, Варна

Самостоятелни изложби:

1993 – Варна , Галерия „Славена” –„Изяждачите на време”

1994 – Велико Търново ,Галерия „Спектър” – „Врата на храма”

1994 – София ,Галерия „Ломи” – „Кабала”

2003 – Велико Търново ,Галерия „Спектър” – „Ангелска следа”

2003 – Варна , Галерия „Епсилон”- „Ангелска следа”

2005 – Люксембург ,Галерия „Edition88” – “Сънят на блатото”

2005 – Пловдив , Галерия „Авангард” – „Дамите”

2006 – Велико Търново , Галерия „Топ арт” – „Приказки”

2007 – Пловдив , Галерия „Възраждане” – „Кутия със спомени”

2008 – Варна ,Галерия „От-То” – „Дамите „

2009 – Пловдив , Галерия „Възраждане”

2009 – Варна , Галерия „От-То” – „Еклектика”

2010 – Варна , Галерия „От-То” – „Децата на ангелите”

2011 – Варна ,Галерия „От-То” -„Тази странна птица”

2012 – Нарден , Холандия – Art gallerie “ Josephine “

2013 – Есенен салон, Ваден Ойен, Холандия

2013 – Варна, арт галерия Le Papillon, „Парченца калейдоскоп“

2014 – Есенен салон, Ваден Ойен, Холандия

2014 – София, галерия Натали, „Прозорци“

2014 – Варна, арт галерия Le Papillon, „Прозорци“

2015 – Варна, арт галерия Le Papillon, „Писма от морето“

2015 – Пловдив, галерия „Загреб“, „Сезони“

2017 – Варна, арт галерия Le Papillon, „Добри пожелания“

2018 – София, „Теа Алба“, „Имена на цветя

2019 – Пловдив, галерия „Дяков“

2019 – Велико Търново, галерия Хан Хаджи Николи, „Сюжети“

Член на Съюза на Българските художници.

Живее и работи във Велико Търново, България.