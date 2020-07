Осмото издание на „Фестивал вино и храна” стартира днес във Варна

Българската асоциaция на сомелиерите и виноценители и Българската асоциация за кулинарна култура в партньорство с Община Варна и с участието на Министерство на туризма, Ви канят да станете част от осмото издание на „Фестивал вино и храна” – Варна 2020 г. – гр. Варна от 6 до 8 юли 2020 г. .На изложението с дегустации ще ви посрещнат винарски изби от България, вносители на вина, производители на хранителни продукти.

Гурме-зона „Ресторантът” е съпътстващо събитие във Фестивалните дни , организирано от шеф Петър Йоргов и екипът му от Българската асоциация за кулинарна култура.

Различното тази година е мястото на провеждане – на открито до плажа: Moonlight Bar & Restaurant /бившите Кални бани/ Крайбрежната алея, Морска градина – Варна

ПРОГРАМА

· 6 юли 2020 /понеделник/:

Отворено за професионалисти (ХОРЕКА) – вход с покани 16:00 – 18:00 ч.

Отворено за граждани: 17:00 – 22.00 ч.

Официално откриване: 18.00 ч.

· 7 юли 2020 /вторник/:

Отворено: 17:00 – 22.00 ч.

· 8 юли 2020 /сряда/:

Отворено: 17:00 – 21.00 ч.

Вход за посещение /включва дегустации на вина/ – 10.00 лв /на ден/

Куверт за гурме-зона “Ресторантът” тристепенно меню – 35.00 лв /на ден/

Допълнителна информация, можете да откриете в официалния сайт www.winefoodfestival.eu, , както и във Фейсбук страницата на фестивала.

ГУРМЕ МЕНЮ / GOURMET MENU

06.07.2020

Шеф Владимир Пигов – Moonlight Bar & Restaurant

Starter/Предястие

Терин от патешки дроб върху канапе от памучен бриош и домашно сладко от черници

Duck liver terrine on cotton brioche canappe and homemade mulberry jam.

Friulano 2019, Azienda La Magnolia

Main course/Основно ястие

Паве от див костур с маслен сос в акомпанимент от градински зеленчуци

Wild perch fillet with butter sauce and garden vegatables

Rose Blush Pinot grigio 2019, Casa Defra

Dessert/Десерт

Чийзкейк парфе от каймак с хрупкава бисквита глазиран със сладко от череши и граниран с шоколадов чипс

Cheesecake parfait from milk cream on a crispy cookie,homemade cherry jam glaze and finished with chocolate chips.

07.07.2020

Culinary Arts Institute at Varna University of Management

Starter/Предястие

Топло опушена есетра с пясък от лешници, пюре от печен червен пипер, олио от пресни подправки и микро растения

Warm smoked sturgeon with hazelnut sand charred red pepper pure and crisp herb oil micro greens

Cayega Roero Arneis 2018 DOCG Tenuta Carretta

Main course/Основно ястие

CAI Surf and turf /От морето и земята

Су-вид Свински бут ,сос велуте със скариди и свинско, печени картофи със зелен боб и маринован червен лук, кракер от скариди и ориз, пържени скариди и пресни подправки

Sous-vide pork ,fried shrimp and pork veloute , roasted potatoes with green beans and pickled red onions, shrimp and rice cracker, fried shrimp and fresh herbs

Cereja rosato 2018 DOC Tenuta Carretta

Dessert/Десерт

Чийзкейк с малини и бадеми.

Карамелизирани круши, пюре от круши, пушен ванилов сладолед, олио от естрагон и ванилия, и пяна от малини

Raspberry-Almond cheesecake with poached caramelized pears , pear pure, smoked vanilla ice-cream, tarragon vanilla oil and raspberry foam

Moscato D’Asti 2018 DOCG Tenuta Carretta

08.07.2020

Екип млади таланти – Ваня Найденова & Екатерина Василева & Кристиян Пашов & Любомир Раданов

Starter/Предястие

‘’БИВОЛСКО СЪРЦЕ’’ & ЧЕРЕН ЛЕТЕН ТРЮФЕЛ

ДОМАТЕНИ ТЕКСТУРИ, БИВОЛСКО СИРЕНЕ, ОРЕХОВ КРЕКЕР

„Биволско сърце“ е един от най- вкусните сортове домати. Той се характеризира с това, че е с изключително плътна и месеста консистенция, тънка ципа и наситен вкус.

‘’BUFFALO HEART’’ & BLACK SUMMER TRUFFLE

TOMATO TEXTURES, BUFFALO CHEESE, WALNUT CRACKER.

“Buffalo heart” is one of the most delicious varieties of tomatoes. it has a thick and fleshy texture, smooth skin and rich taste.

Aperitif- Saint Louis Blanc de blancs Brut ,France

Пенливо вино, произведено и бутилирано във Франция, идеално за всеки повод.Брандът е в чест на крал Сейнт Луис управлялвал Франция през Средновековието, известен с милосърдието си и много обичан от своите поданици.

Main course/Основно ястие

LOCAVORE BG VARNA R50

ФИЛЕ ОТ ЧЕРНОМОРСКА АКУЛА, ЧЕРЕШОВО ЧЪТНИ С ЛЕВУРДА, БИЛКОВА ЕМУЛСИЯ, КАРТОФЕНИ НЬОКИ, ДЕХИДРАТИРАН КЕЙЛ, БЬОР БЛАНК

Риба “Морско куче” е една от най-древните морски обитатели-400 мил. години. Разглеждайки ги като продукт имат безспорни хранителни качества, които провокират кулинарите да експериментират с вкусове, текстури и техники с цел разгръщането на вкуса и.

LOCAVORE, BULGARIA, VARNA R50

SPINY DOGFISH, CHERRY AND LAVENDER CHUTNEY, HERB EMULSION, POTATO GNOCCHI, DEHYDRATED KALE, BEURRE BLANC.

Spiny dogfish, more popular as a black sea “sea dog” is one of the most ancient marine inhabitants – 400 mil. years ago. the fish has indisputable nutritional qualities that provoke chefs to experiment with flavors, textures and techniques in order to develop their taste.

Orange Keratsuda 2019, Libera estate,Bulgaria

Оранжево вино от Керацуда.

Керацуда е символичен сорт за Долината на Струма. Често пренебрегван, но решихме да покажем потенциала му в едно по-различно проявление. Оранжевият цвят се дължи на отлежаването на виното с ципите за около 45 дни.

Dessert/Десерт

БРЕГЪТ

МЛЯКО С ОРИЗ, ЛИМОНОВО СОРБЕ, БИВОЛСКО КИСЕЛО МЛЯКО, ЖЕНОАЗ

“Мляко с ориз”, автентичен десерт, спомен от детството, който ще бъде разгърнат, чрез различни текстури и обогатен с вкусове докосващи всички сетива.

THE COAST

CREAMY MILK RICE PUDDING, LEMON SORBET, BUFFALO YOGHOURT, GENOISE.

“Milky rice”, an authentic dessert, a childhood memory that will be unfolded through different textures and enriched with flavors that touch all the senses.

Начало на вечерите – 19:00 ч.