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    08:41 | 7 юли | 2020
         от  Varnautre
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    17 са новозаразените с коронавирус във Варна
    08:41 | 7 юли | 2020
         от  Varnautre
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    тест, коронавирус, ковид, covid

    Рекорден брой на новозаразени с коронавирус за 24 ч. има в София – 86, показват данните на националния информационен портал.

    След столицата с най-много нови случаи са Варна – 17 (основно заради положителните тестове във футболен клуб „Черно море“) и Пловдив – 13.

    Разпределението по области: Благоевград – 7, Варна – 17, Велико Търново – 6, Добрич – 1, Кърджали – 3, Кюстендил – 2, Пазарджик – 6, Перник – 1, Пловдив – 13, Разград – 5, Русе – 4, Сливен – 7, Смолян – 1, София – 86, София-област – 3, Стара Загора – 9, Хасково – 2, Ямбол – 1.

    Под карантина към момента остават 21 951 души.

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