12 компании влизат във второто издание на програмата за растеж на Endeavor – Dare to Scale

Фокус на тазгодишното издание ще е изграждането на устойчив бизнес модел и идентифицирането на възможности за растеж в трудни пазарни условия

За втора поредна година българският офис на глобалната мрежа Endeavor реализира програмата за растеж Dare to Scale, като тази година поради големия интерес селектираните компании са дванадесет. Програмата, с основен партньор Пощенска банка и подкрепата на Софтуер Груп и ИАНМСП, е насочена към предприемачи и бизнеси, които вече са преминали ранната фаза на своето развитие и са в началото на разрастване на дейността си.

Селекцията на предприемачите от дванадесетте компании се реализира от ментори на Endeavor и опитни мениджъри и експерти на Пощенска банка, Софтуер Груп и ИАНМСП. Всички кандидатствали трябваше да отговарят на предварително зададени критерии – да имат вече доказан продукт или услуга на пазара, да са реализирали оборот от поне 200 000 лв. за 2019 г., броят на служителите да не надвишава 150 души и най-важното – бизнесът им да e с потенциал за глобален растеж. Във втория етап на селекцията Endeavor и партньорите интервюираха основателите, като част от основните въпроси бяха свързани със стратегиите им за растеж, бизнес модела и потенциала за лидерство. Сред финалистите има представители на различни индустрии, като най-много сред тях са от сектор IT и софтуер (8), следвани от производствения сектор (2), като останалите две са съответно в сферата на търговията и хранително-вкусовата промишленост. Осем от компаниите са позиционирани в София, останалите са базирани в Разград, Пловдив, Варна, като тази година в програмата е приета и една компания от Република Северна Македония (Скопие).

Програмата ще се проведе в София и ще е с продължителност от 4 месеца – от м. септември до м. декември 2020 г. Основателите на компаниите ще имат възможност да участват в специализирани обучения в четири основни области: „Управление на организацията“, „Маркетинг“, „Продажби“, „Бизнес планиране и набиране на капитал“. Всяка компания ще има назначен индивидуален ментор от мрежата на Endeavor, който ще провежда регулярни срещи с основателите и ще ги подпомага със своята експертиза. Екипът на Endeavor ще организира и съпътстващи събития, на които компаниите ще имат възможност да се запознаят с основните играчи в предприемаческата екосистема. Подобно на предходната година, програмата ще приключи през м. декември с Demo Day, по време на който участниците ще презентират бизнесите си пред жури от утвърдени бизнес лидери.

Момчил Василев, изпълнителен директор на Endeavor Bulgaria:

„В тези трудни за всички времена мисията на Endeavor да подпомага предприемачите да посрещат и преодоляват предизвикателствата пред себе си е още по-актуална от всякога! Вярваме, че знанията и опита, до които даваме достъп чрез програмата Dare to Scale, ще им помогнат да продължат и ускорят своето успешно развитие, а с това да имат и своя важен принос за развитието на икономиката и обществото. Изключително сме щастливи, че тази година имаме предприемачи от няколко български градове, както и съседна Македония, което ще спомогне за разрастване на предприемаческата екосистема не само в национален, но и в регионален мащаб.“

Петя Димитрова, главен изпълнителен директор на Пощенска банка:

„Очакванията ни се потвърдиха – и тази година в програмата кандидатстваха изключително интересни, впечатляващи и перспективни компании. За нас е важно, че открихме не само добри идеи, но и вдъхновени хора, които не се колебаят да се движат напред и са мотивирани да постигнат повече. Имаме готовност да влезем в ролята на техен ментор и доверен финансов партньор и да ги подкрепим със своя опит и експертиза. С нашата програма инвестираме в успеха не само на избраните компании, но и в устойчивото развитие на цялата екосистема, в която всички сме свързани. Смятаме, че тази година посланието на Dare to Scale е дори още по-силно, защото видяхме колко е важно да имаме работеща бизнес среда във време на предизвикателства.”

Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия:

„Селектирането на компаниите, които ще бъдат включени в тазгодишното издание на програмата, не беше лесно, особено с оглед на настоящата икономическа ситуация. Радвам се, че одобрените фирми от секторите на ИКТ, ХВП и производството ще получат подкрепа от нас, защото именно в този момент е важно да дадем най-доброто от себе си, за да подпомогнем родния бизнес, който трябва да се адаптира към новата действителност на международните пазари. Сигурен съм, че промяната за участниците ще бъде осезаема предвид огромния експертен потенциал, с който разполага Dare to Scale. Пожелавам успех на всички.“

Избраните компаниите в Dare to Scale 2020 и кратко тяхно представяне:

Ardes.bg – еднин от най-големите търговци в България, предлагаща компютърна и офис техника, както и сервиз за тях.

APIHawk – софтуерна компания, разработваща бързи, ефикасни и лесно достъпни софтуерни решения с фокус върху облачно таксуване и автоматизацията на услуги.

Abilitics – софтуерна компания, пренасочваща бизнес модела си към сферата на услугите с новия си продукт – чат бот, наречен Skilly.

Checkout X – софтуерна компания, предлагаща удобен, безконтактен и готов за мобилни устройства процес за плащане.

Develiot – фокусът на компанията, стартирала като самостоятелно дружество през 2019 г., е върху управлението на водни системи и качеството на въздуха.

Inox – фирма с над 20-годишен опит в сферата на металообработването, предлагаща инженерни услуги в областта на проектирането, производството, монтажа и поддръжката на нестандартни машини.

Infinite Solutions – IT компания от Република Северна Македония, партньор на Microsoft, фокусирана върху интеграцията на IT системи, дизайн и изработка на софтуер, както и хардуерно внедряване, и поддръжка.

Iuvo – високотехнологична пазарна платформа, която позволява на потребителите да инвестират средства във вече отпуснати кредити от оригинатори (небанкови финансови институции).

Out2Bound – компания, създадена през 2016 г., която съдейства на технологичните фирми да намират свои клиенти в чужбина, да осъществяват продажби и да растат.

RPA Consulting – компания, специализирана в разработката на решения за оптимизация и роботизирана автоматизация на бизнес процеси (RPA).

SEOmax – дигитална агенция, която специализира в изграждане на цялостни дигитални стратегии и управление на рекламни проекти за страната и чужбина.

Trastena – компания за производство на малиново вино, отглеждаща 95 декара с малинови насаждения.

За Endeavor

Endeavor е международна неправителствена организация с офиси в 40 пазара, подпомагаща предприемачи с големи идеи и бизнеси да се разраснат бързо в международен мащаб. Фокусът на Endeavor е върху компании, които вече са успешни в това, което правят, но имат нужда от допълнителна експертиза, контакти и ресурси, за да предприемат следващата стъпка в своето развитие. Веднъж селектирани в Endeavor, те имат достъп до пазари, капитал и талант в мрежата от над 4000 ментори и инвеститори на световно ниво. Предприемачите в Endeavor са създали над 3 млн. работни места и само за 2019 г. са генерирали приходи от над 20 млрд. долара.

Endeavor Bulgaria започва своята дейност през юли 2015 г. с цел да разшири присъствието на организацията в Европа. Организацията е подкрепяна от борд на директорите, който се състои от 13 доказани предприемачи и бизнес лидери, които вярват в мисията на Endeavor да подсили местната предприемаческа екосистема, като осигури на български предприемачи достъп до международни пазари, ноу-хау и капитал чрез глобалната мрежа на организацията. До момента 26 предприемачи от 16 компании, които са създали над 500 работни места и са генерирали приходи от над 75 млн. лв. за изминалата година.