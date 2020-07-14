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    14:25 | 14 юли | 2020
         от  Varnautre
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    Черно море започва новия сезон в efbet Лига с гостуване на Славия
    14:25 | 14 юли | 2020
         от  Varnautre
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    Царско село - Черно море (27)

    Черно море започва новия сезон в efbet Лига с гостуване на Славия. Това определи тегленият жребий днес в сградата на Българския футболен съюз в Бояна. Новият футболен шампионат трябва да започне на 7 август.

    I кръг, сезон 2020/2021 година:
    Славия – Черно море
    Ботев (Враца) – Лудогорец
    Ботев (Пловдив) – Локомотив (Пловдив)
    Левски – Берое
    Дунав/Монтана – Арда (Кърджали)
    Царско село/Септември (София) – Етър
    ЦСКА 1948 – ЦСКА

    Ето и всички срещи от редовния сезон на “моряците”:

    2 кръг Етър ВТ (Велико Търново) – Черно море
    3 кръг Черно море – Лудогорец 1945 (Разград)
    4 кръг Локомотив 1926 (Пловдив) – Черно море
    5 кръг Черно море – ЦСКА (София)
    6 кръг Берое (Стара Загора) – Черно море
    7 кръг Черно море – Арда 1924 (Кърджали)
    8 кръг Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Черно море
    9 кръг Черно море – Дунав (Рс)/Монтана
    10 кръг Левски (София) – Черно море
    11 кръг Черно море – ФК ЦСКА 1948 (София)
    12 кръг Ботев (Пловдив) – Черно море
    13 кръг Черно море – Ботев (Враца)
    14 кръг Черно море – Славия 1913 (София)
    15 кръг Черно море – Етър ВТ (Велико Търново)
    16 кръг Лудогорец 1945 (Разград) – Черно море
    17 кръг Черно море – Локомотив 1926 (Пловдив)
    18 кръг ЦСКА (София) – Черно море
    19 кръг Черно море – Берое (Стара Загора)
    20 кръг Арда 1924 (Кърджали) – Черно море
    21 кръг Черно море – Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
    22 кръг Дунав (Рс)/Монтана – Черно море
    23 кръг Черно море – Левски (София)
    24 кръг ФК ЦСКА 1948 (София) – Черно море
    25 кръг Черно море – Ботев (Пловдив)
    26 кръг Ботев (Враца) – Черно море

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