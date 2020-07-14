Черно море започва новия сезон в efbet Лига с гостуване на Славия. Това определи тегленият жребий днес в сградата на Българския футболен съюз в Бояна. Новият футболен шампионат трябва да започне на 7 август.
I кръг, сезон 2020/2021 година:
Славия – Черно море
Ботев (Враца) – Лудогорец
Ботев (Пловдив) – Локомотив (Пловдив)
Левски – Берое
Дунав/Монтана – Арда (Кърджали)
Царско село/Септември (София) – Етър
ЦСКА 1948 – ЦСКА
Ето и всички срещи от редовния сезон на “моряците”:
2 кръг Етър ВТ (Велико Търново) – Черно море
3 кръг Черно море – Лудогорец 1945 (Разград)
4 кръг Локомотив 1926 (Пловдив) – Черно море
5 кръг Черно море – ЦСКА (София)
6 кръг Берое (Стара Загора) – Черно море
7 кръг Черно море – Арда 1924 (Кърджали)
8 кръг Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Черно море
9 кръг Черно море – Дунав (Рс)/Монтана
10 кръг Левски (София) – Черно море
11 кръг Черно море – ФК ЦСКА 1948 (София)
12 кръг Ботев (Пловдив) – Черно море
13 кръг Черно море – Ботев (Враца)
14 кръг Черно море – Славия 1913 (София)
15 кръг Черно море – Етър ВТ (Велико Търново)
16 кръг Лудогорец 1945 (Разград) – Черно море
17 кръг Черно море – Локомотив 1926 (Пловдив)
18 кръг ЦСКА (София) – Черно море
19 кръг Черно море – Берое (Стара Загора)
20 кръг Арда 1924 (Кърджали) – Черно море
21 кръг Черно море – Ц.село (Сф)/Септември (Сф)
22 кръг Дунав (Рс)/Монтана – Черно море
23 кръг Черно море – Левски (София)
24 кръг ФК ЦСКА 1948 (София) – Черно море
25 кръг Черно море – Ботев (Пловдив)
26 кръг Ботев (Враца) – Черно море
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