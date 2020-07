Полицай спаси дете от зъбите на акула в САЩ (ВИДЕО)

Адриан Косицки – полицай в щата Флорида, измъкна от водата момче малко преди да бъде докопано от приближаващата се към него акула, съобщи „Fox News“.

Полицаят се разхождал по плажа Какао Бийч заедно с жена си, когато забелязал, че към плитчината, където плувало момчето, стремително се приближава акула.

‘THERE’S A SHARK’: New video from police in Cocoa Beach, Florida, shows an off-duty cop pulling a child on a boogie board as a shark swam towards the boy, with the officer entering the water after seeing the shark while walking on the beach with his wife. https://t.co/wIixdvC4aq pic.twitter.com/pyQdGX6pZp

