Автомобил се вряза в група хора в Берлин

По неизяснени до момента причини тази сутрин кола се е врязала в група хора в берлинския квартал Шарлотенбург, съобщи сайтът „Берлин.де”.

Говорител на противопожарната служба съобщи, че седем души са ранени, трима от които сериозно. Един човек е бил затиснат, след като е попаднал под превозното средство и след като е изваден, е откаран в болница.

#BREAKING

Car runs into crowd in #Berlin. 7 wounded of which 3 seriously. Driver is has been arrested. Police do not assume a religious motive at this moment. pic.twitter.com/gtYhjsMsau

— TerrorNewsWorld (@TerrorNewsWorld) July 26, 2020