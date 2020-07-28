Черно море Бриз спечели най-много златни медали в държавното първенство на олимпийските класове

Клубът бе домакин на шампионата по ветроходство

Черно море Бриз спечели най-много златни медали в държавното първенство на олимпийските класове – 4.

Състезанието се проведе от петък до неделя във Варненското езеро, в акваторията на СК Черно море Бриз.

45 яхти от 9 клуба в страната се включиха в 10-те гонки. Наградите на победителите в отделните класове връчиха треньорката на националния отбор Яна Василева и президентът на федерацията по ветроходство Росен Марангозов.

Следващата ветроходна проява на която СК Черно море Бриз ще бъде организатор и домакин е детската ветроходна регата Одесос от 7 до 9 август.

Крайно класиране в олимпийските класове:

Laser Radial, общо (17 състезатели)

Мариела Николова (СК Черно море Бриз Варна)

Никола Георгиев (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Клемент Саръстов (ЯК Порт Бургас)

Laser Radial, жени (3 състезателки)

Мариела Николова (СК Черно море Бриз Варна)

Йоана Тодорова (ВК Синева)

Десислава Вълчева (СК Черно море Бриз Варна)

Laser Radial, девойки U17 (3 състезателки)

Диана Маркова (ОВК Несебър 2000)

Станислава Тодорова (ЯК Порт Бургас)

Мария Константинова (ЯК Порт Бургас)

Laser Radial, младежи U17 (5 състезатели)

Михаил Берберов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Давид Бинев (ЯК Порт Бургас)

Владимир Стоянов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Laser Radial, младежи U19 (6 състезатели)

Никола Георгиев (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Клемент Саръстов (ЯК Порт Бургас)

Даниел Йорданов (ОВК Несебър 2000)

клас 470, общо (11 екипажа)

Яна Маркова/Ивайло Ангелов (ОВК Несебър 2000)

Калоян Шантанов/Ясен Обретенов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Цветослав Мавродиев/Магдалена Ценова (СК Черно море Бриз Варна)

клас 470, мъже (7 екипажа)

Яна Маркова/Ивайло Ангелов (ОВК Несебър 2000)

Калоян Шантанов/Ясен Обретенов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

Мартин Тодоров/Христо Ангелов (ЯК Кап. Г. Георгиев Порт Варна)

клас 470, младежи (4 екипажа)

Цветослав Мавродиев/Магдалена Ценова (СК Черно море Бриз Варна)

Мартин Геров/Михаела Александрова (ОВК Несебър 2000)

Вилияна Димитрова/Тодор Славов (ЯК Черноморец Бургас/ВК Синева Варна)

клас Finn, общо (9 състезатели)

Анастас Петров (ОВК Несебър 2000)

Светлин Попов (СК Черно море Бриз Варна)

Стоил Стоилов (ЯСК Несебър 2009)

клас Finn, мъже (6 състезатели)

Анастас Петров (ОВК Несебър 2000)

Стоил Стоилов (ЯСК Несебър 2009)

Боян Костов (СК Черно море Бриз Варна)

клас Finn, младежи (3 състезатели)

Светлин Попов (СК Черно море Бриз Варна)

Веселин Йовчев (ОВК Несебър 2000)

Стефан Микаелян (СК Черно море Бриз Варна)

клас Laser Standard, общо (8 състезатели)

Любен Тенекеджиев (ЯК Порт Бургас)

Иво Тодоров (ОВК Несебър 2000)

Иво Филчев (СК Черно море Бриз Варна)

клас Laser Standard, мъже (5 състезатели)

Любен Тенекеджиев (ЯК Порт Бургас)

Иво Тодоров (ОВК Несебър 2000)

Златко Атанасов (ОВК Несебър 2000)

клас Laser Standard, младежи (3 състезатели)

Иво Филчев (СК Черно море Бриз Варна)

Мартин Пенев (МК Балчик)

Николай Панайотов (ЯК Черноморец Бургас)