Откриха дърво, рисувано от Ван Гог часове преди смъртта му

Изкуствоведи са определили точното място, изобразено в последната картина на художника Винсент ван Гог „Дървесни корени“, пише в. „Гардиън”.

A researcher says he has uncovered the precise location where Vincent van Gogh painted “Tree Roots,” thought to be the last piece he worked on the day he suffered a fatal gunshot wound. https://t.co/xQYvemi450

Приликата на работата от 1890 г. с истински пейзаж близо до френския град Овер–сюр-Оаз е забелязана с помощта на пощенска картичка от началото на 20 век. Ваутър ван дер Вейн, изследовател от Института на Ван Гог първи забелязва приликата на пейзажа от картичката с последното произведение на художника.

След като сравниха картичката с околностите на Овер-сюр-Оаз и самата картина, изследователи (включително дендрологът Берт Мас, който е специализиран в историческата ботаника) стигнаха до извода, че са успели да определят кой хълм и дървета са изобразени.

Today in Auvers-sur-Oise a ceremony took place to reveal the place where 130 years ago, shortly before his suicide, Vincent van Gogh painted his final masterpiece ‘Tree Roots’. The discovery of the location was made by Wouter van der Veen, who found this post card from c.1900 pic.twitter.com/vvQmmWqyL8

Според тях те са разположени на 150 метра от хотел „Auberge Ravoux”, сега известен като „Къщата на Ван Гог”. Любопитно е, че дървото, изобразено на картината, е все още живо 130 години след смъртта на Ван Гог.

“Tree Roots” (1890) by Vincent van Gogh

A researcher discovered with the help of an old postcard the precise location where van Gogh created his final painting, “Tree Roots.”

It was painted on the Rue Daubigny, a main road through Auvers-sur-Oise, 20 miles north of Paris. pic.twitter.com/8KrhkxJb0l

