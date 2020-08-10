81 деца се докоснаха до магията на ветроходството в регата Одесос

Министерство на младежта и спорта и СК Черно море Бриз проведоха ветроходната регата Одесос за деца от 7 до 18 години във Варна по програма с договор № 36-00-1117 от 23.07.2020. Състезанието бе във Варненското езеро в акваторията на спортен клуб Черно море Бриз, който бе и организатор. В състезанието участваха 81 ветроходци от 9 клуба в страната.