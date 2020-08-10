Шофьор блъсна 11-годишно момиче и избяга

Инцидентът станал във Владиславово

На 08.08.2020 г., около 11:45 ч., на пешеходна пътека на ул. „А. Разцветников“ до бл. 228 в жк „Вл. Варненчик“ неустановен към момента автомобил блъска 11-годишно момиче и напуска мястото на произшествието.

Вследствие на удара момичето е получило контузии на гръден кош, лява ръка и лице, оказана й е медицинска помощ в болница и е насочена за домашно лечение.

Работата по установяване на водача и автомобила продължава, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.