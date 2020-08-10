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    18:16 | 10 август | 2020
         от  varnautre.bg
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    Шофьор блъсна 11-годишно момиче и избяга
    18:16 | 10 август | 2020
         от  varnautre.bg
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    Полиция Франция

    Инцидентът станал във Владиславово

    На 08.08.2020 г., около 11:45 ч., на пешеходна пътека на ул. „А. Разцветников“ до бл. 228 в жк „Вл. Варненчик“ неустановен към момента автомобил блъска 11-годишно момиче и напуска мястото на произшествието.

    Вследствие на удара момичето е получило контузии на гръден кош, лява ръка и лице, оказана й е медицинска помощ в болница и е насочена за домашно лечение.

    Работата по установяване на водача и автомобила продължава, съобщават от пресцентъра на варненската полиция.

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