Чък Норис със закана да разплаче Лукашенко

Чък Норис записа видеосъобщение до беларуския президент Александър Лукашенко.

Норис нарече Лукашенко „Саша нула процента“, „господин хлебарка“ и го призова да спре.

„Когато режа кромид лук, лукът плаче. Ако не спреш да правиш това, което правиш сега, тогава аз ще дойда при тебе в една от твоите резиденции и ще те разплача“, заявява „Тексаският рейнджър“ на Лукашенко.

Фразата „Когато режа кромид лук, лукът плаче“ се свързва с Норис и неговите роли на „брутални“ герои, което вдъхнови интернет потребителите да излязат с иронични „факти“ за актьора с намек за неговите свръхчовешки способности.

Chuck Norris was asked to record the video address to Lukashenka. Here it is! pic.twitter.com/B1sCxM20Qi

— Franak Viačorka (@franakviacorka) August 15, 2020