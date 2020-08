Европейският съвет ще заседава извънредно заради събитията в Беларус

Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС ще заседават с видеоконферентна връзка в сряда, за да обсъдят обстановката в Беларус. Това съобщи председателят на Европейския съвет Шарл Мишел в Туитър, цитиран от БТА.

Хората в Беларус имат право да определят бъдещето си и свободно да изберат своя водач, добавя той. Насилието над протестиращите е неприемливо и е недопустимо, заявява Мишел.

Стотици хиляди граждани на Беларус поискаха истински избори, посочва в свой туит върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел. ЕС е с народа на Беларус, добави той в същата социална мрежа.

I will call a meeting of the members of the European Council this Wednesday 12h00 to discuss the situation in #Belarus

The people of Belarus have the right to decide on their future and freely elect their leader

Violence against protesters is unacceptable and cannot be allowed

