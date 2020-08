Половината заведения в България търпят спад в оборотите между 40 и 50%

Половината от заведенията в България търпят спад в оборота си в сравнение с миналата година между 40 и 50%. Това показват данните от анкета, проведена сред 968 собственици на заведения от Сдружението на заведенията в България и Българската асоциация на заведенията. 23.8% от тях декларират спад до 50%, а 25.1% – до 40%. До 30% спад имат 17.6%, а до 20% – 19.4%. 6.8% казват, че оборотът им е същият, а лек ръст декларират 7.3%.

На въпрос за цените в обектите им, 68.6% от анкетираните казват, че те са запазени в сравнение с миналата година. 10% пък декларират намаление. 20.1% признават за увеличение с около 10%, а 1.3% за увеличение до 20%.

В същото време, според 51.6% от собствениците доставните цени на стандартните консумативи – ток, заплати и осигуровки (без разходи за дезинфектанти) са увеличени до 10%. Според 34.4% увеличението е до 20%, според 12.4% – до 30%. По мнение на останалите 1.6% увеличението е над 40%.

До 200 лв. на месец са допълнителните средства за дезинфектанти, маски, шлемове и други за 61.8% от анкетираните. До 500 лв. на месец – 30.5%. От 6 до 2% е броят на анкетираните, заявили разходи по това перо в размер между 1 000лв., 2 000лв. и над 2 000 лв.

Намалението на данък добавена стойност за заведенията от 20 на 9% логично среща масова подкрепа от собствениците, но много от тях са на мнение, че доставките също трябва да бъдат обложени с по-ниската ставка. 64.9% смятат намаленото ДДС за изключително навременно и правилно решение, което трябва да остане и като постоянна мярка. 28.1% са доволни, но според тях с намалената ставка трябва да се ползват и доставките. 2.3% казват, че не са регистрирани по ДДС и не се вълнуват. 3.1% признават, че са работили в сивия сектор, но сега вече са „на светло“, а 1.6% заявяват, че продължават да са на „сиво“.

Двaнaдeceт cтpaни oт EC пpилaгaт дифepeнциpaни cтaвĸи зa pecтopaнтитe и ĸeтъpингa. B Чexия пpeдлoжeниятa oт мeнютaтa в pecтopaнтитe и ĸeтъpинг ycлyгитe ce oблaгaт c 15%, в Иpлaндия – c 13.5%, в Бeлгия – c 12%, в Иcпaния, Итaлия, Aвcтpия и Фpaнция – c 10%, в Xoлaндия – c 9%, в Kипъp и Унгapия – c 5%, в Люĸceмбypг – c 3%. Bъв вcичĸи cтpaни c дифepeнциpaн ДДC зa pecтopaнтьopитe, ycлyгaтa „tаkе аwау” cъщo ce oблaгa c пo-ниcĸa cтaвĸa, ĸaтo ocвeн тoвa тaĸaвa имa и в Гepмaния (7%).

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България отново призовават всички представители на развлекателния бранш в страната да спазват противоепидемичните мерки, както и всички закони на Република България, се казва още в съобщението.