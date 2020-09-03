Националния събор на читалищата започва в Бяла (програма)

На 3 и 4 септември ще се проведе дванадесетото издание на Националния събор на читалищата.Събитието трябваше да се проведе през юни, но беше отложено заради сериозните противоепидемични мерки и високата заболеваемост в страната, съобщиха от Община Бяла.

Годината е трудна, отменени са голяма част от събитията, в които самодейните колективи могат да участват. Участниците са по-малко от предни издания и Съборът ще се проведе в рамките на само два дни като част от празненствата за празника на град Бяла.

От страна на организаторите са взети мерки за безопасното протичане на събитието.

Програма за 3 септември /четвъртък/

19:00 часа Откриване на събора с гайдарска група , „Хороигралци Аспрос“ и вокална група „Мелодия“към НЧ“Пробуда-1928“ гр.Бяла обл.Варна

19.15 часа Лора Христова Красенова гр.Нови Пазар обл.Шумен

19:20 часа Фолклорна певчeска група „Здравец“към НЧ“Слънчев лъч-1902“ с.Островче обл.Разград с ръководител Димитър Димитров

19:30 часа Женска певческа група „Медни гласове“,мъжко трио „Невшанци“,дует Руска и Атанас Атанасови с ръководител Георги Георгиев към НЧ“Нива 1901“ с.Невша обл.Варна.Индивидуално изпълнение на Дебора Христова с ръководител Росица Христова

20:00 часа Фолклорна група „Еньовска китка“ към НЧ“Васил Левски-1895“ с.Енево обл.Шумен с ръководител Георги Бонев

20:10 часа Женска певческа група към НЧ“Любен Каравелов-1908“ с.Горен Чифлик обл.Варна с ръководител Надя Иванова.Индивидуално изпълнение на Ганка Колева

20:20 часа Фолклорен дует :Ивана Тодорова и Николет Колева към НЧ“Васил Левски-1924“ с.Пчелник обл.Варна с ръководител Красимира Драгнева

20:30 часа Пресияна Паскова , Рая Неделчева , Зария Христова , Даниела Иванова, Ния Неделчева, Мирела Калоянова към НЧ“Изгрев 1919“ гр.Долни Чифлик обл.Варна с ръководител Диана Николова

20:50 часа Ивана Тодорова към НЧ“ Васил Левски-1924“ с.Пчелник обл.Варна с ръководител Диана Николова

21:00 часа Мъжка певческа група „Бабушки комити“ и женска певческа група „Росна китка“ към НЧ“Христо Смирненски 1912“ с.Момчилово обл.Варна с ръководител Димитричка Мирчева

21:10 часа Танцов състав “Луди млади“ към НЧ“Светлина-1968“ с.Вълкан обл.Силистра с ръководител Нафие Садък

21:20 часа Група за автентичен фолклор „Дюлинска младост“към НЧ“Хр.Ботев-1927“ с.Дюлино обл.Варна с ръководител Върба Гочева

21:30 часа Група за автентичен фолклор към НЧ“Васил Левски-1937“ с.Господиново обл.Варна с ръководител Станка Пенчева

Програма за 4 септември /петък/

17:00 часа Йордан Господинов,Преслава Господинова,Славея Яворова към НЧ“Стефан Караджа“с.Малина обл.Добрич

17:20 часа ВГ “Лудогорски искри“към НЧ“Нов живот 1894“ гр.Сеново обл.Русе с ръководител Даниела Йорданова

17:30 часа Фолклорна група «Каралезки славей» към НЧ»Просвета-1940» с.Царевец обл.Добрич с ръководител Виолета Петкова.Индивидуално изпълнение Виолета Петкова

17:40 г.Женска певческа група към НЧ“Просвета-1940“ с.Плачи дол обл.Добрич с ръководител Веселина Енчева

17:50 часа Театрална студия „Гаргара“ към НЧ“Будителите 2017“ гр.Габрово с ръководител Светослав Славчев

18:00 часа Женска певческа група за автентичен фолклор към НЧ“Съгласие-1882“ с.Осмар обл.Шумен с ръководител Анета Недялкова

18:10 часа Детска танцова група „ Осмарски веселячета“ към НЧ“Съгласие-1882“ с.Осмар обл.Шумен с ръководител Христо Колев

18:20 часа Клуб за народни хора „Каменски ритми“ с ръководител Диана Стоянова ,Женска певческа група с ръководител Атанас Костов

18:50 часа Блок програма на НЧ“Развитие 1895“ гр.Стражица обл.Велико Търново с участието на женски народен хор ,мъжка фолклорна група , женска фолклорна група ,народен оркестър „Развитие“ със солист Рая Иванова ръководител Атанас Костов

19:10 часа Група за автентичен фолклор към НЧ“Възпитател-Камен 1896“ с.Камен обл.В.Търново

19:20часа Танцова група „Исмарос“ към НЧ“Съгласие-1882“с.Осмар обл.Шумен с ръководител Христо Колев

19:30 часа Блок програма на НЧ“Пробуда-1928“гр. Каспичан обл.Шумен с участието на ТС“Настроение“ ,Клуб „Каспичански ритми“,ДГ“Чучулига“,Жанета Ивайлова с р-л Тодор Ганчев и Певческа група“Кехлибарена огърлица“ с ръководител Румен Цветанов

19:50 часа Клуб за народни хора“Мадара“ към НЧ“Просвета-1908“ с.Мадара обл.Шумен с ръководител Тодор Ганчев

20:00 ч . Фолклорна група „Традиция“ към НЧ“Пробуда-1927“ с.Радко Димитриево обл.Шумен с ръководител Калоян Кирилов. Индивидуално изпълнение на Анна Радева

20:10 часа . Група за автентичен фолклор „Росен здравец“ към НЧ“Просвета-1880“ с.Ивански обл.Шумен с ръководител Димитричка Христова

20:20 часа Клуб за обреди , обичаи и хора „Слънце“ към НЧ“Пробуда-1958“ гр.Шумен с ръководител Веселина Дечева .

20:30 часа Група за изворен фолклор „Китка“ към НЧ“Познай себе си 1911“ с.Ряхово обл.Русе с ръководител Петър Шеев

20:40 часа Мъжка група “Офицерите от запаса“ към НЧ“Познай себе си- 1911“ с.Ряхово обл.Русе с ръководител Петър Пасев

20:50 часа Фолклорна група „Росна китка“

НЧ“Развитие-1907“ с.Подлес обл.Силистра с ръководител Пенка Димитрова

21:00 часа Хор „Лира“ към НЧ“Христо Ботев-1872“гр.Нови Пазар обл.Шумен с ръководител Милка Данаилова

21:10 часа Колектив за стари градски песни „Зорница“ към НЧ“Хр.Ботев -1898“ с.Дъбене обл.Пловдив с ръководител Мария Лалова

21:20 часа Детско – юношески дръм театър към НЧ“Хр.Ботев-2008“ с.Гарван обл.Габрово с ръководители Васил Папазов и Георги Георгиев

21:30 часа . Група за огнени изкуства F.I.M.S към НЧ“Хр.Ботев-2008“ с.Гарван обл.Габрово с ръководител Георги Георгиев

21:40 часа Женска фолклорна група към НЧ“Хр.Ботев 1898“ с.Дъбене обл.Пловдив с ръководител Мария Лалова

21:50 часа Кукерска група към НЧ“Хр.Ботев 1898“ с.Дъбене обл.Пловдив с ръководител Стайко Гамбезов