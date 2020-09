Слънцето навлезе в нов цикъл, какво ще бъде влиянието върху нас

Слънцето навлезе в нов цикъл, съобщи британският в. “Индипендънт”.

Слънчевият цикъл 25, както е официалното му название, е знак, че слънчевата активност ще влияе силно на техниката на Земята и на астронавтите в орбита, стана ясно на пресконференция на НАСА.

Слънчевата активност се променя в рамките на цикъл от единадесет години, като звездата преминава от пасивно към активно състояние и след това отново се успокоява. Тези периоди са известни като слънчево време и макар да са под наблюдение от стотици години, много от процесите и ефекта им върху Земята си остават загадка.

☀️ Hearing a lot about our Sun today?

Scientists just announced it’s in a new cycle — meaning that we expect to see solar activity start to ramp up over the next several years.

Find out how these cycles are tracked and how they can affect life on Earth: https://t.co/zerIWT0IWJ pic.twitter.com/e4FD6HD1hF

— NASA (@NASA) September 15, 2020