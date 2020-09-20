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    13:30 | 20 септември | 2020
         от  Varnautre
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    Храм „Св. Николай“ в Морско училище отвори врати ( Снимки и видео)
    13:30 | 20 септември | 2020
         от  Varnautre
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    Освещаване на новия православен храм „Св. Николай“ във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се състоя в неделния ден – 20 септември 2020 г. Ритуалът „Обновление“ бе извършен от Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, в присъствието на десетки дарители, ктитори и приятели на Училището.

    В края на 2015 г. на територията на Морско училище Негово Високопреосвещенство митрополит Йоан освети мястото и положи основния камък, където бе съграден новият храм, посветен на свети Николай, архиепископ Мирликийски, Чудотворец.

     

    Тържествено обновление на храм „Св. Николай” във ВВМУ
    Част 4

    Публикувахте от Nikola Vaptsarov Naval Academy – Bulgarian Maritime University в Събота, 19 септември 2020 г.

     

    Храмът е построен изцяло от дарения и е уникален, защото е първият новопостроен във Варна от 100 години насам, и е в чест на един от най-прославените Божии последователи – свети Николай, Чудотвореца и бързия небесен застъпник на християните във всички времена, по всички земи, морета и океани.

    От днес Морско училище вече има свой духовен дом, в който всеки може да влезе и отправи молитва.

    Снимки:ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

     

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