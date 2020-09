Разделени тризнаци се срещнаха след 19 години – оказа се зловещ експеримент

Ако сте учили добросъвестно в училище, тогава вероятно си спомняте как в уроците по биология учителят ви е казал, че не е известно със сигурност доколко генетиката влияе на формирането на човека и доколко социалната среда. Порталът ЯндексЗен разказва една невероятна история от 80-те години на ХХ в.

През 1980 г. в Америка три 19-годишни момчета случайно откриват, че са осиновени близнаци. Никой обаче, дори техните осиновители, не знаели, че децата им имат родни братя.

Роби отива за пръв път в новия си колеж и изведнъж установява, че всички го поздравяват, казвайки, че се радват да го видят и се обръщат към него с името „Еди“. Така той разбра, че има брат близнак.

Удивителната история за събирането на близнаците Роби и Еди е публикувана във вестниците. И тогава друг човек разбра, че вижда собствени копия на страниците на вестниците. Стават! Трима братя, които се намират на 19 години.

