Парче на Поли Генова пробива в MTV

„How we end up“ е най-слушаната българска песен в родния ефир

„How we end up” на Поли Генова е най-слушаната българска песен в родния ефир. Това показва класацията на Профон за най-ротираните парчета по телевизиите и радиата. Сингълът, който излезе в средата на юли, бързо спечели любовта на публиката и постигна впечатляващ успех не само у нас, но и в чужбина. Песента вече се излъчва по най-известния музикален ТВ канал в света, МTV, на територията на Европа, Русия и Латинска Америка.

„How we end up” непрекъснато се изкачва в българските чартове, като заема първо място в „Българските 5“ на радио и телевизия City и първо място в седмичната класация на БГ Радио. Парчето набира огромна популярност и в онлайн пространството, където феновете активно се включват в TikTok предизвикателството на Поли и споделят видеа със собствени интерпретации на танца от клипа на песента.

„How we end up“ е пилотният сингъл към новия албум на изпълнителката – „Твоя“, чиято премиера беше в края на юли. Той включва както вече издавани песни, така и нови парчета, включително и дуетите на Поли с Мария Илиева, Графа и други чуждестранни изпълнители. Албумът може да бъде открит във всички музикални платформи и в големите бензиностанции, книжарници и в други търговски обекти в цялата страна.

„Щастлива съм, че „How we end up“ покори поредния връх. Изключително съм горда, че парчето беше толкова добре прието както от българската, така и от чуждестранната публика. Обещавам, че в следващите месеци предстоят още изненади от мен, с които ще зарадвам всички почитатели на хубавата музика“, заяви Поли Генова.

Поредният успех на „How we end up“ идва след впечатляващото участие на изпълнителката в едно от най-популярните ТВ предавания в момента – „Маскираният певец“. В него Поли влезе в образа на „Очите“, който бързо спечели симпатиите на зрителите.

Поли Генова е един от най-успешните артисти на българската музикална сцена. Изпълнител е на хитовете How we end up, На инат, Солени дни, Още, Героите, Perfect love, Г-н Президент и др.

Поли е един от най-успешните български участници на Евровизия, като през 2016 г. печели престижното четвърто място. Песента If Love Was a Crime, с която участва, се превръща в хит в Европа.

През 2015 г. Поли Генова е водеща на финала на Детската Евровизия, проведен в България, с което става изключително популярна сред феновете на конкурса по целия свят. Дълги години е жури в най-гледаните музикални риалити формати в България – X Factor и Гласът на България.