Варненци водят в пет от класовете на 40-ата „Ветроходна регата Бриз 2020“

През първия ден се проведоха по 4 гонки, днес състезанието продължава

През първият състезателен ден на 40-ата „Ветроходна регата Бриз 2020“, при благоприятно време и вятър със скорост между 6 и 8 м/с, се проведоха по 4 гонки за всички класове.

Ето и временните водачи:

ОПТИМИСТ

девойки Даниела Гочева ОМСК „Циклон“

юноши Виктор Станоев ЯК „Порт Варна“

КАДЕТ Никола Каразлатев/Александър Мавродиев СК „Черно Море Бриз“

ЛАЗЕР 4.7

девойки Диана Пашова ЯК „Черноморец“ Бургас

юноши Владимир Стоянов ЯК „Порт Варна“

ЛАЗЕР РАДИАЛ

жени Мариела Николова СК „Черно Море Бриз“

мъже Клемент Съръстов ЯК „Порт Бургас“

ФИН

младежи Веселин Йовчев ОВК „Несебър 2000“

мъже Анастас Петров ОВК „Несебър 2000“

420 Цветослав Мавродиев/Магдалена Ценова СК „Черно Море Бриз“