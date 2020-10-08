Къде ще са без ток днес във Варна и областта

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 8 октомври, ще са следните места във Варна и областта, съобщиха от ЕРП-Север за Moreto.net:

– от 09:30 ч. до 16:30 ч. – гр. Варна – м-ст Дилбер чешма, м-ст Бялата чешма и Дъбравата, м-ст Евксиноград – ул. 14-та.

– от 13:00 ч. до 17:00 ч. – гр. Варна – ул. Отец Паисий № 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47, 48, 49, ул. Родопи № 1, 3, 4, 7, ул. Македония № 157, 159, 155, 172, ул. Гоце Делчев № 3, бул. Цар Освободител № 109, ул. Янкул Войвода № 42, 44, 46, 48, ул. Страхил Войвода № 36, 38, 40, 42, 49, 53, 55, ул. Петър Берон № 119, 26., ул. Родопи № 9, 11, ул. Неофит Рилски № 14, 15, 16, 18., ул. Цар Освободител № 88, 90, ул. Чавдар Войвода № 2, 4, ул. Прилеп № 6, 9, 10, 11, 13., ул. Бяла м� �ра № 2, 8, 9, 14, 20, ул. Кестен № 7 .

– от 09:00 ч. до 13:00 ч. – гр. Варна – ул. Ангел Кънчев № 10, 18, 20, 22, 26, 52, 54, 56, 58, 60, 62, ул. Братя Миладинови № 146, 148, ул. Македония № 145, 149, 151, 172, бул. Сливница № 122, 124, 126, 128, бул. Цар Освободител № 103, 105, 107, ул. Странджа № 43, 45, 47, 49, 51, 53, ул. Страхил Войвода № 46, 51, ул. Петър Берон № 13, ул. Родопи № 8, фирмите: ЦБА АД, ДИНКЕЛ ООД, СКАЙЛ-Х ЕООД, ГАЛАНТ БГ ЕООД.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – гр. Варна, Св.Св. Константин и Елена, ул. 25-та, ул. 26, ул. 41-ва, м-ст Евксиноград, ул. 8-ма, ул. 13-тa, ул.14-та, ул. 27-ма, ул. 29-та, ул. 30-та, м-ст Траката; м-ст Узун Алан, м-ст Ваялар, м-ст Средна трака, м-ст Горна трака, м-ст Голяма могила.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – гр. Варна – ул. Александър Рачински от № 20 до № 31, ул. Генерал Колев от № 27 до № 29, ул. Георги Бенковски № 1, бул. Сливница до № 77 до № 93, ул. Цар Петър от № 1 до № 14.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – гр. Провадия – ул. Стефан Шиков, ул. Теменуга, ул. Христо Илиев Коев, КТП Горско стопанство Провадия, гр. Девня – кв. Химик, с. Пчелник, с.Рояк – МТП Музея, с. Тутраканци, с. Бозвелийско, с. Падина, с. Манастир, с. Житница, с.Добрина, с.Тръстиково, с.Разделна.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – гр. Провадия – бензиностанция АТОЛ, ПГСС Земя, с. Петров дол, с. Староселец, с. Габърница, с. Неофит Рилски – абонатите, електрозахранени от ТП 7 ТКЗС и МТТ БТК, гр. Девня – абонатите, електрозахранени от ТП Птицеферма.

– от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Дебелец; с. Разделна; с. Цонево, обл. Варна.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Бързица – абонатите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2.

– от 09:00 ч. до 15:55 ч. – с. Червенци – абонатите, електрозахранени от ТП 5.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Генерал Колево.

– от 08:00 ч. до 17:00 ч. – с. Царевци, с. Бързица, с. Нова шипка, с. Гроздьово, с. Величково, с. Цонево.

– от 08:00 ч. до 17:00 ч. – с. Синдел, с. Казашка река, с. Аврен, с. Садово, с. Венелин, с. Юнак, с. Дъбравино, с. Горен чифлик.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Добротич – абонатите, електрозахранени от МТП 3, гр. Вълчи дол – абонатите, електрозахранени от ТП 18 ВиК, с. Доброплодно – абонатите, електрозахранени от МТП 5 Язовира, МТТ БТК-Мобайл, МТП 1, ТП 7, ТП 4, МТП 5 и МТП 6.

– от 08:00 ч. до 17:00 ч. – с. Слънчево – абонатите, електрозахранени от МТП 3. Прекъсването ще бъде само в делничните дни за посочения пеиод.

– от 08:00 ч. до 12:00 ч. – с. Щипско, гр. Суворово – абонатите, електрозахранени от ТП 30 Ормана и ТП 32.

Възможни смущения на електрозахранването в района на:

– от 09:00 ч. до 10:00 ч. и от 15:00 ч. до 17:00 ч. – Варна, в районите на карето, заключено между бул. Съборни, ул. Александър Рачински, ул. Рила, ул. Г. С. Раковски, ул. Цар Асен.

– от 08:30 ч. до 16:30 ч. – Варна, ул. Георги Живков, ул. Явор, ул. Петра, ул. Генерал Цимерман, ул. Джеймс Баучер, ул. Лозенград, ул. Д-р Пискюлиев, бул. Съборни, бул. Христо Ботев, ул. Лаврентий, ул. Три уши, бул. Владислав Варненчик, 18, 31, 51, 13, ул. Генерал Колев, ул. Генерал Радко Димитриев, ул. Проф. Марин Дринов, ул. Генерал Столетов, ул. Генерал Столопин, ул. Константин Щ� �ркелов, ул. Генерал Гурко, ул. Александър Рачински, ул. Братя Георгиевич, ул. Атанас Георгиев, ул. Хаджи Стамат Сидеров, ул. Ангел Георгиев, ул. Велико Христов, ул. Георги Бенковски, ул. Одесос, ул. Преслав, бул. Княз Борис I 17, 6, 46, 48, ул. Шипка, ул. Княз Александър Батенберг, ул. Цар Самуил, ул. Патлейна, ул. Хан Крум, ул. Граф Игнатиев, бул. Осми Приморски полк, ул. Братя Миладинови, ул. Македония, ул. Надежда, ул. Гео Милев, ул. Никола Вапцаров, ул. Иван Нивянин, ул. Ивац Войвода, ул. Йордан Йовков, ул. Милосърдие, ул. Радост, ул. Хан Кубрат, ул. Драгаш, ул. Елин Пе� �ин, ул. Витко Христов, ул. Вихрен, ул. Български орел, ул. Секвоя, ул. Цанко Дюстабанов, ул. Роза, ул. Райна Княгина, ул. Карамфил, ул. Ружа, ул. Острава, ул. Рощок, ул. Евлоги Георгиев, ул. Д-р Анастасия Головина, ул. Д-р Анастасия Железкова, ул. Зора, ул. Мадара, ул. Сирма Войвода, ул. Димитър Икономов, ул. Дружба, кв. Васил Левски 20, 22, 24, 26, ул. Дубровник, ул. Елица, м-ст Сотира, ул. Тихомир, ул. Петър Райчев , ул. Дойран, ул. Чаталджа, ул. Селиолу, ул. Генерал Георги Попов, ул. Железни врата, ул. Георги Паспалев, ул. Каймакчалан, ул. Прилеп, ул. Тодор Димов, ул. Брегални ца, ул. Подвис, ул. Полковник Свещаров, ул. Младежка, ул. Света Ирина, ул. Царевец 7, 9, ул. Илинден, ул. Битоля, ул. Братя Бъкстон, ул. Топра Хисар, ул. Уилям Гладстон, ул. Николай Чернишевски, ул. Добри Войников, ул. Найден Геров, ул. Цани Гинчев, ул. Мир, ул. Клокотница, кв. Васил Левски 1, 3, 5, 7, 9, 11, ул. Тутракан, ул. Д-р Александър Недялков, ул. Д-р Басанович, ул. Арх. Петко Момилов, ул. Студентска, ул. Подполковник Калитин, ул. Войнишка, ул. Никола Козлев, ул. Батова, ул. Вяра, Западна промишлена зона, ул. Юрдан Тодоров , м-ст Изгрев , м-ст Кемер дере, м-ст Кокарджа / Р� �зсадника, м-ст Голяма Кокарджа, м-ст Пчелина, м-ст Франга дере, Южна промишлена зона, ул. Цоньо Тодоров, м-ст Ментешето, м-ст Кочмар, м-ст Сълзица, ул. Фантазия, ул. Вярност, ул. Любов, ул. копнеж, ул. Лира, ул. Сълзица, ул. Усмивка, ул. Патриарх Евтимий, кв. Вл. Варненчик – 2, 302, 307, 309, 305, 308, 405, 407, 35, 36, 18, 55, 8, 19, 212, 8, 19, 20, 21, кв. Възраждане- 7, 35, 54, 28, 55, 29, 27, 42, 43, 45, 58, 59, 61, 67, 62, 63, 64, 11, 9, кв. Чайка .

– от 08:30 ч. до 16:30 ч. – гр. Девня – ул. Габрово, ул. Осми март, ул. Царевец, ул. Здравец, ул. Кирил и Методий, ул. Цар Калоян, ул. Дунав, ул. Перущица, ул. Хемус, ул. Царевец, ул. Мадара, ул. Райко Даскалов, ул. Петрича, ул. Химик, ул. Христо Ботев, ул. Албена, ул. Просвета, ул. Капитан Петко, ул. Марек, ул. Фронтоваци, ул. Явор; кв. Повеляново – ул. Дружба, бул. Съединение, ул. Стадио на, ул. Украйна, ул. Балкан, ул. Строител, ул. Славянска, ул. Радецки, ул. Боровец, ул. Вапцаров, ул. Добруджа, ул. Лом, ул. Люляк, ул. Мусала, ул. Рибарска, ул. Рила, ул. Родопи, ул. Стария бряст, ул. Тунджа, ул. Хан Крум.