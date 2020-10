Живко Петров: Има само един верен път за музиканта.Пътят на доверието

Не мога да скрия голямата си любов към морето, Варна и варненци, споделя един от най-добрите ни джаз пианисти

Визитка: Известният български джаз пианист и композитор Живко Петров е роден във Велико Търново. Завършва НМА „проф. Панчо Владигеров“ със специалност пиано. Работи с много български музиканти като Лили Иванова, Йълдъз Ибрахимова, Камелия Тодорова, Белослава, Мария Илиева, Хилда Казасян, Орлин Павлов, Любо Киров, Орлин Горанов, Васко Василев, както и международни такива.Живко Петров през тази година получи и наградата “Аполон Токсофорос”.Тя се присъжда от фондация „Аполония“ за значим принос в развитието на българската култура и представянето ѝ зад граница.

Наричат го най-лиричния български пианист. Живко Петров е останал е земен и толкова истински, всяка среща с него извисява и докосва, а музиката му свързва с тишината. Основател е на емблематичното джаз трио JP3-комбинация от трима прекрасни музиканти, които стоят в основата на голяма част от висшата лига в българската поп и джаз музика в България през последните 30 години. Те са Живко Петров – пиано, Веселин Веселинов (Еко) – контрабас и Димитър Семов – ударни, а през пролетта на 2020г., към триото се присъединява Димитър Карамфилов – контрабас за 4-я албум на JP3 “Change the way”, чиято премиера беше на 1-ви септември. Живко Петров беше любезен да сподели свои мисли пред Varnautre.bg.

Здравейте, благодаря Ви че приехте поканата ни за разговор преди концерта във Варна,каква е Вашата връзка с морския град ?

-Не мога да скрия голямата си любов към морето, Варна и варненци. Последното, което заздрави връзката ми с този красив град е CHANGE THE WAY, четвъртия албум на Който заедно с Димитър Семов (барабани) и Димитър Карамфилов (контрабас) записахме в прекрасното студио на радио Варна.

Концертите Ви са изключително емоционални, откъде черпите вдъхнoвение за музиката си?

– Вдъхновение намирам във всичко, което ме заобикаля. Общувам с нещата и хората, които ме правят щастлив. Води ме сърцето.

Наричават Ви най-лиричния български пианист, Вие като какъв се определяте ?

– Определям се по-скоро, като влюбен и обсебен от музиката. Музиката е дар Божи. И всеки, който се занимава с нея трябва да знае, че тя е над нас. Ние музикантите имаме щастието, да се докоснем до нея, да я усетим, опазим и представим в най-чист вид на хората. Когато тръгнеш по този път, трябва да знаеш само едно, че приоритет е музиката, а не ти.

Емблематичното трио “ JP3 “ се ражда като идея в Созопол по време на фестивала Аполония след незабравим Ваш соло концерт, какво освен музиката Ви свързва?

-През 2006 година с Веселин Веселинов – Еко и Димитър Семов, започна нашата музикална приказка. Събра ни общия вкус и любовта към музиката. И благодарение на нея станахме приятели, мечтатели. Това сме.

Тази година на откриването на Аполония свирихте заедно с един много любим наш съгражданин – великия Людмил Ангелов, какво Ви събра ? Обмисляте ли съвместни проекти в бъдеще?

– Преди няколко години, гостувах на прекрасния фестивал Пиано Екстраваганца с първия ми солов албум Тогава Людмил, много хареса 10те класически прелюда, които написах и пожела да ги изсвири. И тази година се случи, на Аполония. Поканих го да изсвири няколко от пиесите. Нямах търпение да чуя, неговата интерпретация! На края изпълнихме любимата, It’s a Dream на четири ръце. За мен бе щастие и чест, пианист от такъв ранг да свири мои произведения. Благодаря му от сърце!

Чрез музиката си Вие сякаш разкривате себе си – чист, открит и смирен,какво освен смелост се изисква за това ?

– Според мен има само един верен път за музиканта. Пътят на доверието. Да се довериш единствено и само на сърцето си. То никога няма да те подведе. Това си ти. Това те отличава. То определя вкуса ти, желанията ти. То е твоята посока. Когато си искрен с него, тогава всичко е наред и с музиката ти.

Предстои Ви концерт във Варнеската опера, където ще представите 4-я албум на JP3 “Change the way”, бихте ли открехнали завесата какви изненда да очакваме ?

– Change the way е четвърти по ред. Появи се в момент, в който живота и ежедневието ни се промениха драстично. Промяната е не само в свeта, музиката в албума не прилича на тази в предишните, промени се и състава ни – Димитър Карамфилов пое контрабаса от Веселин Веселинов – Еко. Бих казал, че изстрадах този албум. В него има пиеси създадени още през 2015-а. Това са 12 пиеси, лишени от агресията на нашето време – това бих казал, че е Change the way за мен. Не исках да има нищо излишно, което да попречи на основната линия, която насочва погледа навътре, към себе си. Пътя към душевния мир и наслада от живота. Благодарен съм на всички, които помогнаха този албум, да бъде факт!

Какво е Вашето послание към варненските почитататели на джаза ?

– Обичайте и се радвайте на всеки миг от живота. Животът е прекрасен! Той е музика!!!

JP3 споделят една сцена с Чик Кърия и Бела Флек. Емблематичното джаз трио е част от музикалните биографии на Йълдъз Ибрахимова, Камелия Тодорова, Мария Илиева,Белослава, Хилда Казасян, Орлин Павлов, Любо Киров, Васил Петров, Орлин Горанов и много други. Триотото се превръща в първия студиен проект за Васко Василев като гост музикант.

Change The Way – четвъртия студиен албум на Живко Петров Трио /JP3/ се появява във време, в което живота и ежедневието ни се промениха драстично и света се опитва да се приспособи към „новото нормално“.

Промяната не е само във външния свят, музиката в албума не прилича на тази в Understandable, It’s A Dream или Between The Worlds. Дори и състава на триото е променен – Димитър Карамфилов поема контрабаса от Веселин Веселинов – Еко

Независимо от различното звучене, при създаването на пиесите Живко Петров отново е следвал най-важното за него и основния му приоритет в музиката – мелодията е водеща и център в албума. Пиесите са изключително изчистени, концентрирани и няма нищо излишно, което да попречи на основната линия, която насочва слушателя да обърне поглед навътре, към себе си.

Пиесите водят към различни състояния – от аристократизма на едноименната Change The Way и One More, вътрешният конфликт в Berlin, през порива за танц в It’s A Thrill, и песен в A Song,до пълното спокойствие, дори медитативно усещане в Now I See, Sign и Spinning Wheels.

В Change The Way, Живко Петров отново е включил пиеса – препратка, това е Memories Of A Summer With You от соловия Ten, специално аранжирана за триото.

Изживяването от музиката в Change The Way най-добре може да бъде описано с посланието на JP3, което ще намерите в албума – Enjoy our music!

Концертът във Варна е на 18.11.2020 г от 19 часа на сцената на Държавна Опера-Варна.