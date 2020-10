Трима космонавти се завърнаха на Земята след мисия на МКС (видео)

Трима космически пътешественици се прибраха днес безпроблемно на Земята след шестмесечна мисия на Международната космическа станция (МКС), предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Пилотираният космически кораб “Союз МС-16”, на борда на който се намират космонавтите Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, както и американският астронавт Крис Касиди, се приземи в степите на Казахстан югоизточно от град Жезказган. След медицински преглед тримата ще бъдат отведени с хеликоптер в града, откъдето ще отлетят към домовете си.

Като част от превантивните мерки заради пандемията от COVID-19 , членовете на руския спасителен екип, който посрещна космонавтите, бяха подложени на тестове за коронавирус, а броят на хората, участващи в мисията по посрещане и приемане на космонавтите, е ограничен.

Касиди, Иванишин и Вагнер живееха на МКС от април. Преди да отлетят от МКС Касиди предаде символично “ключа” на станцията и командването на руския космонавт Сергей Рижков, който ще остане в орбита заедно със сънародника си Сергей Куд-Сверчков и астронавта от НАСА Катлин Рубинс през следващите шест месеца.

Finally home 😎@Astro_SEAL and his crewmates are all smiles after having exited the Soyuz spacecraft. They will be on their way home soon, having completed their mission aboard the @Space_Station: pic.twitter.com/hGHtY8mqBe

— NASA (@NASA) October 22, 2020