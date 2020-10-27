Медицинският университет лидер в турнира по плуване на купа “8-ми Декември”

В надпреварата се включиха над 60 студенти
Над 60 студенти от пет университета се включиха в турнира по плуване за купа „8-ми декември“, съобщиха от дирекция „Спорт“ към Община Варна. Състезанията се проведоха на открития плувен басейн “Юлиян Русев”.
В комплексното класиране, на първо място е Медицинския университет с 524 точки, следващите в класирането са ВВМУ „Н. Вапцаров“ – 423 т., Икономическия университет – 416 т., Техническия университет – 170 т. и Варненския свободен университет – 36 точки.
Индивидуално класиране по дисциплини:
50 м бътерфлай жени
1. Филотея Димитрова ВВМУ 0:30.70
2. Габриела Дочева ВВМУ 0:31.14
3. Никол Полински МУ 0:31.36
50 м бътерфлай мъже
1. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.20
2. Антоний Моралийски МУ 0:26.07
3. Арсений Бекетов МУ 0:27.45
50 м гръб жени
1.Никол Полински МУ 0:36.07
2.Никол Атанасова МУ 0:38.16
3.Венета Георгиева ИУ 0:38.17
50 м гръб мъже
1. Арсений Бекетов МУ 0:30.13
2. Дилян Желязков ИУ 0:30.16
3. Михаил Денев МУ 0:30.20
50 м бруст жени
1. Филотея Димитрова 0:36.32
2. Никол Атанасова МУ 0:44.30
3. Десислава Веселинова ИУ 0:44.39
50 м бруст мъже
1. Теодор Вощинаров 0:31.20
2. Михаил Денев МУ 0:33.23
3. Георги Георгиев ВВМУ 0:34.04
50 м св. стил жени
1. Габриела Дочева ВВМУ 0:28.70
2. Мария Ангелова ВВМУ 0:30.64
3. Йоана Стоименова МУ 0:31.14
50 м св. стил мъже
1. Антоний Моралийски МУ 0:24.32
2. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.02
3. Александър Матев ВВМУ 0:26.37
Щафета 5 по 50 м. св. стил 3 мъже/2 жени
1. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Матев, Димитрова, Георгиев, Дочева, Тодоров 2:15.39
2. Медицински Университет – Бекетов, Стоименова, Денев, Полински, Моралийски 2:17.16
3. Икономически Университет – Божилов, Делиджова, Георгиев, Цветанова, Дамянов 2:30.80
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