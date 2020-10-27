Медицинският университет лидер в турнира по плуване на купа “8-ми Декември”

В надпреварата се включиха над 60 студенти

Над 60 студенти от пет университета се включиха в турнира по плуване за купа „8-ми декември“, съобщиха от дирекция „Спорт“ към Община Варна. Състезанията се проведоха на открития плувен басейн “Юлиян Русев”.

В комплексното класиране, на първо място е Медицинския университет с 524 точки, следващите в класирането са ВВМУ „Н. Вапцаров“ – 423 т., Икономическия университет – 416 т., Техническия университет – 170 т. и Варненския свободен университет – 36 точки.

Индивидуално класиране по дисциплини:



50 м бътерфлай жени

1. Филотея Димитрова ВВМУ 0:30.70

2. Габриела Дочева ВВМУ 0:31.14

3. Никол Полински МУ 0:31.36

50 м бътерфлай мъже

1. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.20

2. Антоний Моралийски МУ 0:26.07

3. Арсений Бекетов МУ 0:27.45

50 м гръб жени

1.Никол Полински МУ 0:36.07

2.Никол Атанасова МУ 0:38.16

3.Венета Георгиева ИУ 0:38.17

50 м гръб мъже

1. Арсений Бекетов МУ 0:30.13

2. Дилян Желязков ИУ 0:30.16

3. Михаил Денев МУ 0:30.20

50 м бруст жени

1. Филотея Димитрова 0:36.32

2. Никол Атанасова МУ 0:44.30

3. Десислава Веселинова ИУ 0:44.39

50 м бруст мъже

1. Теодор Вощинаров 0:31.20

2. Михаил Денев МУ 0:33.23

3. Георги Георгиев ВВМУ 0:34.04

50 м св. стил жени

1. Габриела Дочева ВВМУ 0:28.70

2. Мария Ангелова ВВМУ 0:30.64

3. Йоана Стоименова МУ 0:31.14

50 м св. стил мъже

1. Антоний Моралийски МУ 0:24.32

2. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.02

3. Александър Матев ВВМУ 0:26.37

Щафета 5 по 50 м. св. стил 3 мъже/2 жени

1. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Матев, Димитрова, Георгиев, Дочева, Тодоров 2:15.39

2. Медицински Университет – Бекетов, Стоименова, Денев, Полински, Моралийски 2:17.16

3. Икономически Университет – Божилов, Делиджова, Георгиев, Цветанова, Дамянов 2:30.80