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    17:46 | 27 октомври | 2020
         от  varnautre.bg
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    Медицинският университет лидер в турнира по плуване на купа “8-ми Декември”
    17:46 | 27 октомври | 2020
         от  varnautre.bg
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    В надпреварата се включиха над 60 студенти

    Над 60 студенти от пет университета се включиха в турнира по плуване за купа „8-ми декември“, съобщиха от дирекция „Спорт“ към Община Варна. Състезанията се проведоха на открития плувен басейн “Юлиян Русев”.

    В комплексното класиране, на първо място е Медицинския университет с 524 точки, следващите в класирането са ВВМУ „Н. Вапцаров“ – 423 т., Икономическия университет – 416 т., Техническия университет – 170 т. и Варненския свободен университет – 36 точки.

    Индивидуално класиране по дисциплини:

    50 м бътерфлай жени
    1. Филотея Димитрова ВВМУ 0:30.70
    2. Габриела Дочева ВВМУ 0:31.14
    3. Никол Полински МУ 0:31.36

    50 м бътерфлай мъже
    1. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.20
    2. Антоний Моралийски МУ 0:26.07
    3. Арсений Бекетов МУ 0:27.45

    50 м гръб жени
    1.Никол Полински МУ 0:36.07
    2.Никол Атанасова МУ 0:38.16
    3.Венета Георгиева ИУ 0:38.17

    50 м гръб мъже
    1. Арсений Бекетов МУ 0:30.13
    2. Дилян Желязков ИУ 0:30.16
    3. Михаил Денев МУ 0:30.20

    50 м бруст жени
    1. Филотея Димитрова 0:36.32
    2. Никол Атанасова МУ 0:44.30
    3. Десислава Веселинова ИУ 0:44.39

    50 м бруст мъже
    1. Теодор Вощинаров 0:31.20
    2. Михаил Денев МУ 0:33.23
    3. Георги Георгиев ВВМУ 0:34.04

    50 м св. стил жени
    1. Габриела Дочева ВВМУ 0:28.70
    2. Мария Ангелова ВВМУ 0:30.64
    3. Йоана Стоименова МУ 0:31.14

    50 м св. стил мъже
    1. Антоний Моралийски МУ 0:24.32
    2. Тихомир Тодоров ВВМУ 0:25.02
    3. Александър Матев ВВМУ 0:26.37

    Щафета 5 по 50 м. св. стил 3 мъже/2 жени
    1. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Матев, Димитрова, Георгиев, Дочева, Тодоров 2:15.39
    2. Медицински Университет – Бекетов, Стоименова, Денев, Полински, Моралийски 2:17.16
    3. Икономически Университет – Божилов, Делиджова, Георгиев, Цветанова, Дамянов 2:30.80

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