ИКЕА пуска нова колекция съвместно с Бен Горам – основател на бутиковата модна и парфюмерийна марка Byredo

Новата колекция на ИКЕА в сътрудничество с един от най-добрите в света на ароматите – създателят на Byredo, Бен Горам, пристига. Колаборацията навлиза в материята на „Невидим дизайн“ – идеята, че „у дома“ не е само начинът, по който изглежда пространството, а как се чувстваме в него.

Ароматите предизвикват асоциативни спомени и имат мощен ефект върху настроението и емоциите на хората. Според ежегодния доклад на ИКЕА „Life at Home“[1] хората правят силна връзка между начина, по който възприемат миризмата, и чувството за домашен комфорт. На база на това проучване, ИКЕА се впуска в търсене как да предложи на потребителите си уют под формата на разнообразни аромати. А резултатът е колаборацията с Бен Горам – OSYNLIG (от шведски озн. „невидим“). Тя представлява колекция от 13 свещи с различни и вълнуващи аромати, която дава възможност на всеки да намери своето собствено ухание.

Новата продуктова гама е вдъхновена от Бен, известен със своите нестандартни и запомнящи се аромати, които създава чрез досега си с различни култури по света. Заедно с него, ИКЕА проучи как да използва силата на уханията, за да създаде необикновено изживяване у дома чрез използване на висококачествени суровини от естествени съставки, които се смесват ръчно.

„Ароматите са онази част от дома, която не можем да докоснем, уловим или видим с просто око, но въпреки това са важна част от живота ни. Дори несъзнателно, чрез тях ние изпитваме чувство за комфорт и сигурност. Ето защо работим върху това да развием различни „палитри“ от аромати, с идеята, че всеки човек има различно отношение към тях, затова те не могат да бъдат правилни или грешни“ сподели Бен Горъм.

Чрез колекцията OSYNLIG, ИКЕА прави бутиковите и луксозни аромати достъпни за всеки потребител. Свещите са разделени в три групи- свежи, флорални и дървесни, като по този начин могат да бъдат използвани самостоятелно или съчетани спрямо индивидуалните предпочитания на всеки.

“Невидимият дизайн е този, който запълва дома, но по различен, нематериален начин. Това може да бъде осветление, настроение, дори и цвят. Ето защо не е само ароматни свещи, а насърчаване отстрана на ИКЕА хората да се върнат към спомените си, към любимите неща, и да усетят още повече топлината на дома” разказа Джеймс Футчър, арт директор на IKEA за OSYNLIG.

Колекцията ще бъде налична както онлайн, така и в търговските обекти на ИКЕА от 2-ри ноември 2020 г.

[1] THE BIG HOME REBOOT HAS STARTED. Available in: https://lifeathome.ikea.com/