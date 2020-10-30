Товарен автомобил блъсна велосипедист във Варна

Товарен автомобил блъсна 42-годишен мъж на велосипедна пътека във Варна, съобщават от полицията.

Произшествието се е случило около 18:40 ч. в сряда на кръстовището на бул. “Сливница” и ул. “Акад. Андрей Сахаров.

33-годишният водач на товарен автомобил “Рено” при завой наляво блъснал 42-годишния велосипедист, преминаващ по обозначена велосипедна пътека.

Вследствие на инцидента мъжът е получил контузия на дясна ръка. Прегледан е и освободен за домашно лечение, без опасност за живота.