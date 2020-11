Приемат заявки заIN THE PALACE International Film Festival 2021

Най-големият фестивал за късометражно кино в района и единствен по рода си в страната – IN THE PALACE International Short Film Festival, ще проведе своето 18-то издание в началото на 2021 г. За разлика от традиционното лятно представяне, този път организаторите ще покажат новата селекция филми през студените месеци.

„В летния сезон Варна, съвсем разбирамео, е в своя разцвет – жива и изпълнена с хора, събития и безброй възможности за свободното време. Искаме да привнесем поне малко от тази жизненост в града в студените и мрачни месеци. А докато е сиво и негостоприемно навън, какво по-хубаво от това да отидеш на кино със семейство и приятели. Освен това сме подготвили и голяма изненада и съвсем скоро ще можем да кажем каква е тя и какво да очакват зрителите“, споделя Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

Заявките за участие в следващото издание са отворени и ще се приемат до 1-ви декември. Всеки желаещ да предложи своя филм може да го направи през международната платформа FilmFreeway на този адрес.)

Една от новостите в 18-тото издание ще бъдат два нови конкурса – за пълнометражно кино (NOT SHORT AT ALL FILM COMPETITION) и за късометражни филми до 1 мин (TOO SHORT FILM COMPETITION).