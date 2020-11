Moving Body Festival ни среща отново със съвременния танц чрез представления, лекции и късометражни филми

Вижте фестивалната програма

Тази година петото издание на фестивал Движещо се тяло разгръща програмата си в първата и последната седмица на ноември (04-08.11 и 27-29.11). Пространството на Хале 3 се превръща в негова основна игрова “площадка” – на движение, на съпротивление, на разговори и срещи, хореографирани по траекторията на работилници, лекции, представления и късометражни филми. Заедно ще се движим около темите за небуквалния и празнуващия танц, за политическото и протестиращото тяло, за опасността, за риска, но и за бъдещето и очакванията ни за него. “Движещо се тяло” идва с една богата и наситена фестивална програма, където интензитетът на преживяното зависи от степента на готовност да се гмурнеш в непознатото. Ние вярваме, че света все още има нужда от изкуство и от места на среща с изкуство, което рефлектира върху настоящето, задава нови траектории на движение и актуализира идеята ни за “тук и сега”.

Всеки ден в периода 04-08.11 между 18:00 – 19:00 ч. непосредтсвено преди началото на основната програма, изкушените зрители ще могат да надникнат в БЪДЕЩЕТО – 5 минутна творба за един зрител на младия артист Мира Гайдарова. Мира завършва “Театър и Професионална Практика” през 2017 г. в Coventry University. През 2015 г., в период от десет месеца, учи в частно ателие за физически театър в Берлин, а в края на 2017 г. заминава за Естония, където участва в театрални и филмови проекти.

Отриващотото събитие е първа среща с творбата dragON one night only (04.11, 19:30 ч.) – хореографско изследване, фокусирано върху сътрудничеството между звук – музика – движение, и тяхното взаимодействие. Това е втора част от проекта dragON, хореографска трилогия, чиято първа част гостува на фестивала в миналогодишното му издание, и е ръководена от международната група Steam Room.

На следващия ден продължаваме с представлението MOONLIGHT (05.11, 19:30 ч.) на същия колектив, което е с номинация за ИКАР 2019 от Съюза на артистите в България, в категорията Съвременнен танц и пърформанс. MOONLIGHT е хореографски проект, фокусиран върху поетичните структури; поетапно изследване на разпръснатите значения и кованата реалност.

На 06.11 от 19:30 ч. ще се срещнем с две танцови миниатюри – Presence <> Absence, соло на Стефани Ханджийска и Сюита за надеждата, соло на Коста Каракашян. Presence <> Absence е представен премиерно в The Place театър в Лондон и представлява творческа колаборация между полския композитор Михал Кавецки и Стефани Ханджийска. Музиката нахлува в тялото като река и се разпространява през всички негови повърхности. Когато музиката се отдръпне, тялото се превръща в нейната оставаща вълна.

Сюита за надеждата е откъс от предстоящ танцов пърформанс, който изследва връзката между звук, тяло и eмоция в рамките на 12 представления за 2 дни. Всяко изпълнение е 20-минутен танцов диалог върху темата за човешката надежда между хореографа и танцьор Коста Каракашян, и пианистката Ивана Вълчева. Представлението ще изследва процес, в който продължителността поставя на изпитание издръжливостта и ограниченията на тялото и емоциите ни.

Продължаваме с лекция-пърформанса ТЯЛОТО ЗАСТАВА (07.11 от 19:30 ч.) на Младен Алексиев. Застаналото тяло изпраща съобщение там, където възможностите за разговор са изчерпани – то създава значение с минимални средства. Лекцията е създадена специално за Terni Festival (Италия), за изданието The rain will not erase it през 2014 година. Това ще бъде нейното първо представяне на български език.

Програмата завършва в неделя с представлението на Галина Борисова – Как бързо тече животът от януари до декември (08.11 от 19:30 ч.). Публиката е някак изоставена, а актьорът-изпълнител се е отдалечил и разграничил от перформативното си присъствие. Да се преодолее унинието и да се продължи работата. Интелектът е по-скоро занимание, отколкото дарба.

Очаква ни и богата съпъстваща програма с онлайн лекцията ОПАСНИ ТАНЦИ: Танцът, Дяволът, Проблемът и Балистиката на Диего Агульо (07.11, 13:30 ч.) и лекцията НЕБУКВАЛЕН ТАНЦ на Галина Борисова (08.11, 17:30 ч.), както и ателиета Пейзажна техника с Младен Алексиев и ТАНЦУВАНЕ НА ПРОБЛЕМА (07-08.11).

Повече информация и пълната програма може да намерите на фейсбук страницата както и на – официалния сайт.

Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на фонд „Култура” на Община Варна, Министерство на културата и индивидуални дарения.