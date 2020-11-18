Къде няма да има ток днес във Варна и областта

Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 18 ноември, ще са следните места във Варна и областта, съобщиха от ЕРП-Север.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – м-ст Боровец – юг.

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на м-ст Ракитника.

– от 09:00 ч. до 16:30 ч. – Варна, кв. Виница – Север – м-ст Розмарин

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Калоян – абонатите, електрозахранени от ТП 2

– от 08:00 ч. до 17:00 ч. – с. Любен Каравелово – абонатите, електрозахранени от СТП 1, СТП 2 и СТП 3

– от 08:00 ч. до 17:00 ч. – с. Константиново – абонатите, електрозахранени от ТП 1, ТП 2 и ТП 6

– от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Разделна – абонатите, електрозахранени от ТП 2

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – Провадия – ул. Измътец, ул. Петър Моллов, ул. Цанко Церковски, ул. Козлодуй, ул. Хан Крум, ул. Камчия

– от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Поляците

– от 09:00 ч. до 17:00 ч. – кв. Аспарухово – ул. Розова долина, ул. Пролет, ул. Арда, ул. Джозепе Гарибалди, ул. Тимок, ул. Томас Мюнцер

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Аспарухово.

– от 08:30 ч. до 16:30 ч. – с. Невша

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Невша, с. Венчан.

– от 08:30 ч. до 16:30 ч. – с. Млада гвардия

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Златина, с. Млада гвардия, с. Белоградец, с. Ягнило, с. Доброплодно.

– от 08:30 ч. до 16:30 ч. – Вълчи дол, с. Ветрино – абонатите, електрозахранени от ТП Веро, ТП Кариера, ТП МВР, ТП Глобул

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:30 ч. до 16:30 ч. в районите на с. Ветрино, Вилна зона на гр. Провадия.

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Млада гвардия – абонатите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2

– от 09:00 ч. до 16:30 ч. – Варна, кк Чайка, ул. Фернандес Де Кирос 3, х-л Силвер, плаж Кабакум, м-ст Кукудива, х-л Магнолия

– от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Разделна – абонатите, електрозахранени от ТП 1, ТП 2 МТП 3, МТП 4 Хижа, ТП 12, ТП 18 II подем, ТП 19 ВП и КТП 17 Химснаб

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Сава – абонатите, електрозахранени от ТП 1

– от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Дъбравино, с. Горен Чифлик, с. Гроздьово – абонатите, електрозахранени от ТП 2, ТП 7 и ТП 8

– от 09:30 ч. до 16:30 ч. – част с. Долище

– от 09:00 ч. до 12:00 ч. – с. Езерово, гр. Белослав – районът около Стъкларско училище, кв. Акации, фирмите: БУЛМАК, ЕНЕРГОРЕМОНТ

– от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Староселец, с. Габърница, с.Добрина – абонатите, електрозахранени от ТП 3

– от 12:00 ч. до 12:30 ч. – Провадия, Северна промишлена зона – абонатите, електрозахранени от ТП 50 Мелница Провадия, БКТП 73 Провадия, МТТ 75 Провадия, ТП 54 ОКС, МТП Водолей, ТП 39 ТПК, ТП 52 ЗБМ, ТП 51 ЗКО

– от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Синдел

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Дъбравино, с. Юнак, с. Казашка река, с. Аврен, с. Садово, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово.

– от 08:30 ч. до 16:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването в района на: гр. Варна – ул. Георги Живков, ул. Явор, ул. Петра, ул. Генерал Цимерман, ул. Джеймс Баучер, ул. Лозенград, ул. Петър Парчевич, ул. Сан Стефано, ул. Д-р, Пискюлиев, бул. Съборни, бул. Христо Ботев, ул. Лаврентий, ул. Три уши, бул. Владислав Варненчик 18, 31, 51, 13, ул. Генерал Колев, ул. Генерал Радко Димитриев, ул. Проф. Марин Дринов, ул. Генерал Столетов, ул. Генерал Столопин, ул. Генерал Скобелев, ул. Константин Щъркелов, ул. Генерал Гурко, ул. Александър Рачински, ул. Братя Георгиевич, ул. Атанас Георгиев, ул. Хаджи Стамат Сидеров, ул. Ангел Георгиев, ул. Велико Христов, ул. Георги Бенковски, ул. Одесос, ул. Преслав, бул. Княз Борис I 17, 6, 46, 48, ул. Шипка, ул. Княз Александър Батенберг, ул. Цар Самуил, ул. Патлейна, ул. Хан Крум, ул. Граф Игнатиев, бул. Осми Приморски полк, ул. Братя Миладинови, ул. Македония, ул. Надежда, ул. Гео Милев, ул. Никола Вапцаров, ул. Иван Нивянин, ул. Ивац Войвода, ул. Йордан Йовков, ул. Мил осърдие, ул. Радост, ул. Хан Кубрат, ул. Драгаш, ул. Елин Пелин, ул. Витко Христов, ул. Вихрен, ул. Български орел, ул. Секвоя, ул. Цанко Дюстабанов, ул. Роза, ул. Райна Княгина, ул. Карамфил, ул. Ружа, ул. Острава, ул. Рощок, ул. Евлоги Георгиев, ул. Д-р Анастасия Головина, ул. Д-р Анастасия Железкова, ул. Зора, ул. Мадара, ул. Сирма Войвода, ул. Димитър Икономов, ул. Дружба, кв. Васил Левски 1, 3, 5, 7, 9, 11 20, 22, 24, 26, ул. Дубровник, ул. Елица, м-с Сотира, ул. Тихомир, ул. Петър Райчев, ул. Дойран, ул. Чаталджа, ул. Селиолу, ул. Генерал Георги Попов, ул. Железни врата, ул. Георги � �аспалев, ул. Каймакчалан, ул. Прилеп, ул. Тодор Димов, ул. Брегалница, ул. Подвис, ул. Полковник Свещаров, ул. Младежка, ул. Света Ирина, ул. Царевец 7, 9, ул. Илинден, ул. Битоля, ул. Братя Бъкстон, ул. Топра Хисар, ул. Уилям Гладстон, ул. Николай Чернишевски, ул. Добри Войников, ул. Найден Геров, ул. Цани Гинчев, ул. Мир, ул. Клокотница, ул. Тутракан, ул. Д-р Александър Недялков, ул. Д-р Басанович, ул. Арх. Петко Момилов, ул. Студентска, ул. Подполковник Калитин, ул. Войнишка, ул. Никола Козлев, ул. Батова, ул. Вяра, Западна промишлена зона, ул. Юрдан Тодоров, м-ст Изг рев, м-ст Кемер дере, м-ст Кокарджа / Разсадника, м-ст Голяма Кокарджа, м-ст Пчелина, м-ст Франга дере, Южна промишлена зона, ул. Цоньо Тодоров, м-ст Ментешето, м-ст Кочмар, м-ст Сълзица, ул. Фантазия, ул. Вярност, ул. Любов, ул. Копнеж, ул. Лира, ул. Сълзица, ул. Усмивка, ул. Патриарх Евтимий, ул. Ана Феликсова, ул. Поп Димитър, ул. Райко Даскалов, ул. Свобода, ул. Овчо поле, ул. Осми март, ул. Кокиче, ул. Хаджи Димитър, ул .Петко Ю. Тодоров, ул. Кап. Райчо Николов, ул. Пенчо Славейков, ул. Гаврил Кръстевич, ул. Велес, ул. Бук, бул. Цар Освободител 144, 164, 166, кв. Вл. Варненч ик – 307, 2, 308, 19, 20, 21, 304, кв. Възраждане – 27, 29, 30, 42, 43, 45, 58, 59, 60, 61, 67, 68, 69, 56, 52, 62, 63, 64, кв. Чайка – 12, 32, 33, 68, 180, 181, 182, 183, 198, кв. Младост – 101, 103

– от 08:30 ч. до 16:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването в района на: Девня – ул. Габрово, ул. Осми март, ул. Царевец, ул. Здравец, ул. Кирил и Методий, ул. Цар Калоян, ул. Дунав, ул. Перущица, ул. Хемус, ул. Царевец, ул. Мадара, ул. Райко Даскалов, ул. Петрича, ул. Химик, ул. Христо Ботев, ул. Албена, ул. Просвета, ул. Капитан Петко, ул. Марек, ул. Фронтоваци, ул. Явор; кв. Повеляново – ул. Дружба, бул. Съединение, ул. Стадио на, ул. Украйна, ул. Балкан, ул. Строител, ул. Славянска, ул. Радецки, ул. Боровец, ул. Вапцаров, ул. Добруджа, ул. Лом, ул. Люляк, ул. Мусала, ул. Рибарска, ул. Рила, ул. Родопи, ул. Стария бряст, ул. Тунджа, ул. Хан Крум

– от 08:00 ч. до 17:00 ч.Варна – м-ст Карантината, м-ст Зеленика, фирмите Галатекс АД и Инвестиционна компания Галата АД, Помпена станция на ВиК

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 10:00 ч. и от 16:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Аспарухово, кв. Галата.

– от 08:30 ч. до 16:30 ч. са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Каменар – абонатите, електрозахранени от СТП Старо село, ТП Жилищни блокове, БКТП 4, с. Синдел