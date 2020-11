Прея и Рут Колева представиха новите си песни

Вижте видеата на „Пожар“ и “All The Guys”

Дни преди началото на астрономическата зима, певицата Прея пусна официалното видео към новата си песен „Пожар“ – първият сингъл от предстоящия втори албум, който ще излезе догодина. Парчето безспорно ще стопли ушите и телата на меломаните през предстоящите студени месеци и въпреки че клубовете са затворени, танците под ритъма на горещия хит са гарантирани, дори и само пред огледалото.

Музиката и аранжиментът на „Пожар“ са дело на Денис Попстоев, с когото изпълнителката работи, както по голяма част от дебютния си албум, така и по летния сингъл „Не сега“, който излезе преди броени месеци.

Текстът на парчето отново е написан от самата Прея и нейната гледна точка е, че това е първият ѝ сингъл, който категорично попада в категорията „секси“ и в който подчертаването на женската енергия и увереност са лайт мотив. Режисурата и сценографията на „Пожар“ са дело на Жоро Пеев, чието име все по-често се чува в музикалните среди. Негово дело са концепцията и Инстаграм филтрите за песента на Прея „Не сега“.

„Много се радвам, че Вселената ме срещна с Жоро Пеев, той е креативният мастърмайнд зад всичко визуално, свързано с „Пожар“ и е много повече от режисьор. Създаде голяма част от декорите и заедно работихме по стайлинга и визиите ми във видеото. Творческият процес помежду ни тече изключително плавно и наистина имах изгаряща нужда да срещна човек като него. Събрахме малък, но чудесен екип за снимките на видеото, адски щастлива съм и вече мислим за следващи проекти, които да осъществим заедно.“

Въпреки турболентната година, това е вторият сингъл, който Прея осъществява през 2020. Песента „Пожар“ предшества албума, който певицата планува да издаде в началото на идната година.

Рут Колева също избухва с поредния си музикален пожар, запален 3 месецa след успеха на On My Way и дошъл 5 месеца след фурора на Candy Coated.

All The Guys й осигурява ексклузивитет в MTV- USA, като песента е обявена в месечния прес релийз на канала, още преди официалното й представяне.

Макар песента да е много лична и интимна, Рут казва: „All The Guys не е музикален спомен за „всички онези момчета“. Написана е за нещата от живот, които другите хора не виждат. “През годините съм била обект на публично обсъждане, звезда в жълтата преса и главен герой в клюкарски истории, които са много далеч от мен- и като човек, и като артист. All The Guys е за онази истина, която трябва да оцелее, след предразсъдъците и наложените табута“.

Рут споделя, че пише песента, заедно със своя близък приятел от Лос Анжелис- Тиен Нгуен, по време на негово гостуване в България. Музиката и текстът се раждат след разговор за съдбата, за ценностната система в обществото, за фалшивите правила и стигмите, които явно изграждат публичния облик на човека и артиста. Продуцент отново е Kan Wakan – Георги Линев.

All The Guys наскоро се изпълни за първи път в легендарното заведението на бащата на Lady Gaga “Joanne Trattoria”. Отскоро Рут Колева е специалния артист, поканен лично от Джо Джерманотта за регулярни концерти в ресторанта на звездното семейство в Ню Йорк. Срещата между тях се случва, след като Джерманнотта попада в интернет на концерта на Рут със Софийската филхармония. Пише й, впечатлен от начина по който преживява музиката и скоро след това българката става част от неговата специална програма, заедно с номинирания за Грами басист Петър Славов и китариста Марсио Филомена.