Музиката на Америка на 26 ноември в концерта „Варненско лято за деца”

Млади таланти от НУИ „Добри Христов“ ще впечатлят с изявите си публиката за последен път тази година на 26 ноември от 19:00 в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център във Варна

С готовност да зарадват за последен път тази година своите многобройни приятели Младежкият симфоничен оркестър и солистите от Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ – Варна, ще изнесат на 26 ноември – няколко дни по-рано от предвидения за неделя концерт, който закрива годишната съпътстваща програма на Международния музикален фестивал „Варненско лято“. Очакваното събитие ще бъде и с по-късен от обичайния час – от 19:00, но мястото остава непроменено – Зала 1 на Фестивалния и конгресен център. Концертът ще е под палката на маестро Страцимир Павлов, а директорът на НУИ „Добри Христов“ – Румяна Попова – обичаната от малчуганите Госпожа Виола, ще разкаже поредната от своите музикални приказки. Този път темите ще се разпрострат върху двете Америки – Северна и Латинска, и ще създадат толкова нужното сега на всички усещане за празник преди Коледа.

Румяна Петрова споделя идеята на този много богат на ритми и емоции проект: „Замислихме концерта като продължение на спектакъла „Музикална география“, който поднесохме на публиката миналото лято. Когато кажат Америка, хората обичайно си представят САЩ. Но на юг има цял друг континент с много богата музикална култура. Ние няма да можем да обхване всичко, но ще акцентираме върху изключителни моменти от музикалната история, като например създаването на тангото в Аржентина, защото функцията на тези концерти е образователна. Ще смесим жанрове, стилове, но разбира се, тъй като концертът е много близо до коледните празници, той ще има и коледен отенък – в Америка има много силна традиция за музикално празнуване на Коледа. Ще включим различни пиеси, дори смятаме да завършим с „Тиха нощ, свята нощ“ на Грубер. Ще бъде един коледен концерт, декорът на сцената също ще подкрепи настроението на зимните празници.

Искаме да поставим акцент върху основните музикални жанрове, които се развиват в двете Америки. Ще започнем с един от хитовете на американския мюзикъл, който се е превърнал в класика – сюита от „Уестсайдска история“ на Ленард Бърнстейн. Хората по цял свят разпознават темите от този мюзикъл. Показваме и отношението на композиторите през вековете към новия свят. Затова сме включили една класическа тема на чешкия композитор Антонин Дворжак, който се вдъхновява от индианската музика и така създава Симфония №9 „Из Новия свят“. Ще изпълним фрагмент от финала на симфонията, за да направят нашите слушатели връзка как една необичайна музикална тема може да се превърне във вдъхновение за класически композитор. Две от най-популярните танга на нашето време ще бъдат в програмата – шедьоврите на Пиацола „Либертанго“ и „Обливион“. Астор Пиацола е наследник на европейската класическа школа – той е ученик на Надя Буланже, която е пряк наследник на Клод Дебюси. Връщайки се в Аржентина, той започва да твори танга, които вече са част от музикалната съкровищница на света. За изпълнението към Младежкия симфоничен оркестър при НУИ „Добри Христов“ ще се присъединят и нашите танцьори от специалност „класически танц“, като солист в „Обливион“ ще се изяви Александра Николова, акордеон. Аранжиментът за акордеон и симфоничен оркестър е на маестро Страцимир Павлов, който има специално отношение към музиката на Америка. Ще прозвучи и още едно танго, популярното от филма „Мулен руж“ „Роксан танго“ със солисти Елица Кръстева, цигулка, и Георги Михеев, виолончело.

Любима на нашите ученици е пиесата на Лирой Андерсън „Пътуване с шейна“, те винаги искат да я включваме в коледните концерти. Но този път новото в интерпретацията ще бъде прекрасната хореография към нея със солисти ученици от специалност „класически танц“.

В концерта ще включим и песни от американската поп музика – в нашето училище имаме специалност „поп и джаз пеене“ и Иван Манахов от 12. клас ще ни поднесе едно завладяващо изпълнение на хита на Елвис Пресли „Blue Suede Shoes“. Джазът ще присъства на сцената в балетната пиеса „Everything Old is New Again“ от филма „Ах, този джаз“ (1979 г.) по музика на Питър Алън, ще я изпълнят ученици от специалност „класически танц“. Маестро Страцимир Павлов направи аранжимента и на традиционния госпъл „Хепи“, в който заедно с оркестъра ще се включи и Представителния хор при НУИ „Добри Христов“. Маестро Павлов може да подхване всяка една тема и да я превърне в шедьовър за оркестър, за хор, за солисти… Толкова гладко и уверено в музикалната текстура се вписват неговите аранжименти. Почитателите на мюзикъла във Варна знаят много добре това. Имаме и пиеса от български автор – това е Иван Михайлов с „Щастливият каубой“ в изпълнение на ансамбъл „Виолино“ с ръководител Антоанета Илиева.

Финалът ще бъде коледен с класиката на Грубер „Тиха нощ“, отново аранжирана от маестро Павлов с участието на Младежкия симфоничен оркестър при НУИ „Добри Христов“ и солисти ансамбъл „Виолино“. Истинска феерия за сетивата ще бъде този концерт. Готови сме с коледната декорация за сцената, и всички – оркестър, солисти, танцьори, са силно ентусиазирани да подарят красиво преживяване на своите родители и приятели, на зажаднялата за радост варненска публика. В тези условия подготовката ни е много затруднена, спазваме всички мерки, често се налага да комуникираме онлайн, но вярвам, че ще успеем да подготвим един чудесен концерт, който да поднесем като предпразнична вечер на нашите почитатели в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център.“

Концертът е безплатен за децата до 6-годишна възраст, входът за по-големите и родителите е с билет на символичната цена от 2 лв.

Бъдете на 26 ноември от 19:00 в Зала 1 на Фестивалния и конгресен център, за да станете част от преживяването „Варненско лято за деца“!