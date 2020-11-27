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    08:30 | 27 ноември | 2020
         от  Varnautre
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    Къде няма да има ток днес във Варна и областта
    08:30 | 27 ноември | 2020
         от  Varnautre
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    Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток утре, 27 ноември, ще са следните места във Варна и областта:

    – от 09:00 ч. до 16:30 ч. – кв. Виница – Север – м-ст Розмарин

    – от 08:00 ч. до 17:00 ч. – с. Любен Каравелово – абонатите, електрозахранени от СТП 1, СТП 2 и СТП 3

    – от 08:00 ч. до 17:00 ч. – с. Константиново – абонатите, електрозахранени от ТП 1, ТП 2 и ТП 6

    – от 09:00 ч. до 16:00 ч. – Провадия – ул. Измътец, ул. Петър Моллов, ул. Цанко Церковски, ул. Козлодуй, ул. Хан Крум, ул. Камчия

    – от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Поляците

    – от 09:00 ч. до 17:00 ч. – Варна, кв. Аспарухово – ул. Розова долина, ул. Пролет, ул. Арда, ул. Джозепе Гарибалди, ул. Тимок, ул. Томас Мюнцер

    Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 17:00 ч. в районите на кв. Аспарухово.

    – от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Млада гвардия – абонатите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 2

    – от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Сава – абонатите, електрозахранени от ТП 1

    – от 09:00 ч. до 16:00 ч. – с. Дъбравино, с. Горен Чифлик, с. Гроздьово – абонатите, електрозахранени от ТП 2, ТП 7 и ТП 8

    – от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Разделна – абонатите, електрозахранени от ТП 2

    – от 09:30 ч. до 16:30 ч. – част с. Долище

    – от 08:00 ч. до 16:30 ч. – с. Страшимирово, с. Езерово, гр Белослав – кв. Белопал, фирми БУЛМАК, ЕНЕРГОРЕМОНТ, КОСМЕТИКПАК ООД, Хлорна станция на ТЕЦ Варна, Стъкларско училище, ТЕЦ Варна – собствени нужди

    – от 08:00 ч. до 17:00 ч. – с. Езерово, м-ст Клисе баир – Оранжерии Игнатиево, Паркове и градини, Разсадник Игнатиево, фирмите: Еко пиле, Айлян, Божура, Балтаджиев, Булрем, Автоекспрес-Тополи, Скорпион 2013 ООД, ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД, СОФАРМА, ЕВРО КОРН

    – от 08:00 ч. до 16:00 ч. – местност Побити камъни – Военно поделение и Фазанария

    – от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Тръстиково

    – от 09:00 ч. до 17:00 ч. – с. Разделна, с. Бозвелийско – абонатите, електрозахранени от ТП 1

    – от 09:00 ч. до 16:00 ч. – Вилна зона на гр. Провадия, с. Неново – ТП 1, с. Комарево – ТП 3 и ТП 4, с. Черноок – ТП 3 и ТП 4, с. Овчага – ТП 4, с. Градинарово – ТП 5, с. Блъсково – ТП 7

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